Jaime Alas arranca hoy la lucha por el título en Guatemala

Jaime Alas juega como un chapín más en las filas del Municipal tras ser nacionalizado y se ha ganado la confianza del timonel uruguayo Gustavo Machaín, al punto que es inamovible en el once titular.

Ahora se alista para jugar su tercera final en las filas del plantel rojo. Las dos anteriores las perdió, pero ahora quiere reivindicarse con la afición en la final contra Guastatoya.

¿Cómo ha sido esta experiencia de jugar como un lateral (izquierdo) en las filas de Municipal?

Sabemos que son decisiones técnicas. Acá en el equipo se juega con linea de tres. Al entrenador le gusta el ida y vuelta que tengo. La verdad al principio me costó. Pero poco a poco me fui adaptando. Me siento bien en esa posición. Yo quiero salir campeón acá. La afición está contenta por lo que estoy realizando.

Tuvo que acostumbrarse rápido a jugar como lateral...

Como te dije antes, al principio me costó. El técnico me preguntó que si podía jugar como carrilero en linea de cinco y yo le dije que sí. Yo iba a demostrar que quería jugar. Soy extranjero y quería jugar. Por eso el técnico opto por ponerme ahí.

Las primeras fechas me costaron, pero el profesor Machaín me dijo que agarra confianza. Gracias a Dios la gente ha visto ese sacrificio que tengo en ida y vuelta.

Lograr un título en el extranjero sería una alegría enorme para mí y más en este equipo que hace seis años no ha ganado nada. Ahora en este diciembre voy a cumplir tres años de estar con Municipal. En este país que es tan bonito, con la gente muy amable. La gente me ha tratado muy bien. No me quejo de nada.

Si ganan la serie a Guastatoya esta sería primera corona en su carrera. ¿Qué opina de eso?

La verdad sería mi primer título en el extranjero y estoy muy motivado. El título se me fue en el torneo pasado y ahora estoy a 180 minutos de lograrlo y primero Dios así sea.

Lo aplauden cuando sale del campo. Así lo vimos el sábado contra Suchitepéquez en semifinales. ¿Qué piensa del hecho de que la gente ya se identifica con su trabajo?

Me siento contento de eso. Ya voy a cumplir tres años acá en el equipo. La junta directiva y la afición de Municipal me tienen mucho cariño. Yo soy de esos que creen que es adentro de la cancha donde se demuestra. Gracias a Dios me salieron las cosas y la afición me quiere. Agradezco a la afición por ese trato. Ojalá que este año sea para nosotros.

A propósito, salió del campo por lesión en el último juego. ¿Nada de gravedad que le impida para estar este miércoles contra Guastatoya en el partido de ida de la final?

Me resentí de una sobrecarga que traía desde el primer juego de semifinal del partido contra Suchitepéquez, pero así pude jugar. El profesor Machaín me dijo que cuando me sintiera cargado que le avisara. Me dijo que quiere que esté bien para la primera final que se juega este miércoles. Por eso fue que pedí el cambio en el juego del sábado contra Suchitepéquez. No es nada grave, solo es una cargita. Me están aplicando inyecciones y relajantes.

Municipal no gana una corona desde 2011 cuando lo hicieron con Eliseo Quintanilla. ¿Cómo se han manejado estos seis años de sequía?

La vedad es que acá me molestan que solo un salvadoreño ha ganado título en Municipal (Quintanilla), pero primero Dios sea el segundo salvadoreño que gane el título. Si vos te diste cuenta, acá en Guatemala todos los equipos son difíciles. Guastatoya, nuestro rival en la final, anda un buen equipo, pero estamos concientes de que tenemos buenos jugadores.

Marco Papa es un jugador que nos ha venido a ayudar, por su experiencia, por todo lo que ha logrado afuera y eso nos mantiene con mucha confianza. Estamos contentos con el trabajo que hemos realizado. Ojalá que este sábado pueda estar feliz tras haber ganado un título.