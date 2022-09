Jahir Barraza: "Ojalá que me toque marcar muchos goles con esta camiseta" 

Jahir Barraza es el nuevo refuerzo extranjero que contrató el Águila de cara al torneo Apertura 2022. El delantero mexicano ya entrenó con el equipo y aseguró sentirse feliz con la bienvenida que le ha dado sus compañeros y el cuerpo técnico de la escuadra negronaranja.

"Bien, me han dado una bienvenida agradable con todos mis compañeros y cuerpo técnico y ya contento de estar entrenando acá con ellos. Me siento bien, me siento contento y tranquilo con las ganas de que comience el torneo", indicó el atacante.

Barraza agregó que también está contento de que el fútbol salvadoreño haya regresado a sus actividades tras el parón que empezó a mediados de julio.

"Creo que para todo jugador de fútbol o de cualquier deporte, todos queremos estar dentro de la cancha, así que es algo que ya queríamos y estamos contentos de poder tener la oportunidad de jugar al fútbol que es lo que nos gusta hacer y contento de hacer bien las cosas, de empezar con pie derecho", indicó.

Jahir ya cuenta con experiencia en el fútbol salvadoreño. En el torneo anterior vistió la camiseta del Santa Tecla, y ya sabe qué es marcar en el estadio Francisco Barraza.

"Sí, por allí fue un buen partido. Me tocó anotar el penal y ojalá que ahora que estoy vistiendo esta camiseta me toque marcar y hacer muchos goles aquí con nuestra gente", expresó.

Barraza habló también sobre los objetivos que tienen él y el equipo migueleño para este nuevo torneo.

"Primero que nada (mi objetivo es) ganarme la confianza del profesor, ganarme la titularidad, estar dentro de la cancha la mayor cantidad de minutos posible e individualmente uno como delantero siempre que muere quedar campeón de goleo y grupal el único objetivo de todos es poder quedar campeones", manifestó.

Sobre su rival, el Platense, el mexicano mostró respeto y aseguró que su equipo saldrá a buscar la victoria en el reinicio del campeonato local.

"Va a ser un buen partido, creo que tenemos que respetar nuestra casa y sacar los tres puntos", concluyó.