Jacobo Kattán: "Regreso al equipo con más experiencia y madurez"

El Santa Tecla presentó a sus fichajes de cara al Apertura 2021 en donde figura Jacobo Kattán, quien militó el pasado torneo con el Sonsonate, como uno de los referentes en ataque. El ariete nacional dijo estar contento con esta nueva oportunidad y espera dar lo mejor para alcanzar el título.

Kattán expuso que el Santa Tecla es su casa y que la intención es de comenzar a trabajar cuanto antes para adaptarse de la mejor manera. "Agradecido con Dios por volver a lo que es mi casa. Ya con ganas de iniciar la pretemporada, estar con los compañeros y estar con el objetivo en la mente que es estar de vuelta allá arriba y ser campeón de nuevo", dijo el jugador.

"Ya conozco cómo es todo acá. El Santa Tecla es un equipo que siempre me ha abierto las puertas, tengo compañeros acá y es un lindo proyecto que se está generando. El objetivo está claro, qué es lo que queremos. Es una buena decisión regresar al equipo", agregó.

El delantero, después de militar con los tecleños del 2015 al 2019, tuvo su paso por el FAS para la campaña 2019-20. Luego, en el 2020 fichó con el Sonsonate con quienes jugó hasta el pasado Clausura 2021. Kattlán las cataloga como experiencias que le permiten regresar al Tecla como un jugador con madurez.

"Regreso al equipo con más experiencia y madurez, me sirvió la oportunidad que tuve (de estar en FAS y Sonsonate) y me considero siempre joven pero con madurez y voy a tener compañeros que me ayudarán a seguir creciendo", aseguró.

Por último, Kattán destacó la labor de los colineros en el pasado Clausura 2021 donde fueron eliminados en semifinales en la tanda de penaltis ante el FAS.

"El Santa Tecla hizo un gran torneo, estuve pendiente. Lastimosamente ante el FAS, en los penaltis, pudo pasar cualquier cosa, pero creo que hay un lindo equipo, un buen proyecto. Hay un gran plantel desde la parte defensiva hasta adelante. Hay jugadores que facilitan la manera de jugar, es lindo jugar con elementos como 'el Mago' (Olivera) y Eduardo (Rodríguez) por lo que espero acoplarme de la mejor manera", indicó.