Jacobo Kattán: "Las cosas con Santa Tecla no quedaron bien"

Dos años estuvo Jacobo Moreno Kattán con Santa Tecla. En la temporada 2017-2018 se dio a conocer pero en el primer semestre del 2019 no tuvo minutos en el torneo, además de someterse a una limpieza de menisco en su rodilla izquierda.

Su salida del conjunto tecleño no fue la mejor. Dijo que siempre tuvo el respaldo de los entrenadores que conoció (Corti, Da Silva, Díaz, ''Loco'' Abreu y Góchez) pero con la directiva no quedó en buenos términos.

''Estuve dos años en Santa Tecla y agradezco a todos los cuerpos técnicos por darme la oportunidad de debutar y darme conocer pero no quedaron buenas las relaciones con la gente de arriba (directivos) porque no quedé contento por el trato que me dieron y cosas que se han dicho pero cambio la página y estoy feliz con el recibimiento que me han hecho en FAS'', explicó.

El motivo de que no tuvo la salida esperada fue porque en marzo se lesionó y tuvo que correr con los gastos de una resonancia magnética.

En cuanto a su arribo a FAS, dijo que le ilusiona: "Desde el vientre de mi madre soy fasista. El apellido Kattán es occidental, hay unos que son de Santa Ana y otros de Sonsonate".

Sobre cómo marcha su recuperación, mencionó que "pronto estaré listo, ahora solo falta terminar esta fase de recuperación e incorporarme al grupo para trabajar fuerte y estar disponible para el cuerpo técnico".