Iván Solano, infectólogo: "Yo creo que el fútbol debería esperarse"

Iván Solano Leiva, infectólogo salvadoreño, planteó un panorama científico y por ahora no ve conveniente el regreso del fútbol nacional con público como valoran algunos equipos y ve con preocupación la apertura de estadios sin un estricto protocolo sanitario.

El especialista considera que los equipos de la primera división no podrían cumplir con las condiciones de un protocolo estricto para el regreso del fútbol.

"Para poder tomar una decisión de esta categoría se deben tener los datos adecuados y que sean datos confiables y que la cosa (pandemia) está disminuyendo, ahí se puede valorar que tipo de acciones voy a tomar, pero si yo tengo unos datos que me dicen que la cosa va en ascenso, yo creo que el fútbol y ese tipo de actividades deportivas debería de esperarse", comentó.

Según el médico los datos actuales no son confiables. "Ellos están hablando de 400 casos diarios y eso contrasta con la realidad, pero si tomamos como confiables los datos del gobierno no sería recomendable aperturar los estadios y más con la presencia de público: Pueden iniciar pero sin público. Todo depende de los datos".

En charla con los panelistas del Güiri Güiri al Aire, el especialista analizó un panorama en el que ve complicado el retorno del fútbol sin un protocolo "decente" y sin la exigencia de pruebas COVID-19 a los jugadores de los diferentes equipos.

"Hemos visto en las ligas europeas que a los jugadores les hacen sus pruebas de hisopado, hemos visto que dos jugadores del Atlético de Madrid dieron positivo y no han viajado, los protocolos son bien estrictos. ¿Usted mira la capacidad, primero del gobierno, para estar haciendo esas pruebas de jugadores o la liga va a asumir el costo de esas pruebas a nuestros jugadores? Yo lo dudo mucho que lo puedan hacer. En este momento no podemos aperturar los estadios con presencia de público", recalcó Solano Leiva.

Respecto a los costos de las pruebas para detectar el COVID-19, el infectólogo dijo que ronda los $150 a $200, pero matizó que la importación de estas lleva un proceso y los laboratorios privados aún no pueden realizarlas.

"Lo ideal es que en cada jornada estén haciendo pruebas a los jugadores, entonces ¿Tendremos la capacidad económica como país para estar invirtiendo en eso? Ahí es donde yo pongo un gran signo de interrogación", expuso Solano

Óscar Guerra recordó que por el momento las autoridades del deporte no contemplan como obligatorio realizar las pruebas COVID-19 a los jugadores y se van a enfocar en el seguimiento de síntomas.

"No es recomendable porque una gran proporción de personas son asintomáticos y cuando alguien ya tiene síntomas es demasiado tarde porque ya infectó a varios. Me parece que no es la estrategia adecuada", expresó el infectólogo.

El galeno también recordó en cumplir con las medidas preventivas y fue enfático en decir que por ahora no está el panorama para jugar con público, aunque se concentre a los jugadores.

"Siendo realistas y estando en El Salvador y con la capacidad económica de nuestros equipos, las condiciones de los famosos albergues para futbolistas no cumplen ni las más mínimas medidas y veo poco probable que puedan cumplir protocolos decentes", agregó Solano.

En el segundo bloque hubo enlace con Heraldo Osorto, hijo de Francisco Osorto, quien fue mundialista de España 82 con la selección salvadoreña y que ya está en casa luego de haber sido hospitalizado por un cuadro hepático.

Heraldo Osorto detalló cómo está la condición de su padre. "Mi papá está estable, se encuentra en Estados Unidos desde el 1 de agosto y el lunes 3 se le hicieron varios exámenes para ver el proceso a seguir el cual unos salieron bien y gracias a Dios no hay cáncer. Estamos esperando hasta el 1 de septiembre para ver cuál va a ser el proceso a seguir".

"Está de buen ánimo, hay momentos que cae, pero ahí están mis hermanas que le dan los ánimos para que se sienta mejor. Él es bien fuerte", expresó.

Osorto hijo comentó que están organizando actividades para ayudar a Pancho Osorto en el que están involucrados muchos exfutbolistas además de compartir el número 7922 3641 para sumarse a la causa.

"Un llamado a todos y estas son cosas de Dios. Aquí en Santa Rosa estamos preparando para el 29 de agosto un evento bonito", dijo.

El programa cerró con la charla con Tomás Roncero, periodista español y declarado seguidor del Real Madrid, para hablar de la Liga de Campeones de la UEFA.

"Me da envidia sana y de los ochos que están en Lisboa, por supuesto que me hubiera gustado que el Madrid hubiera estado, el que conquiste la Champions este año va a tener un plus y está abierto porque han quedado algunos favoritos pero se han metido algunos que no estaban en el cartel como el Atalanta, el Leipzig y el Lyon, va a ser una competición abierta. Para mí el PSG y Bayern Múnich son favoritos pero vamos a ver que pasa", dijo Roncero.

Sobre los equipos españoles en la contienda como el Atlético y Barcelona, Tomás consideró que les ha cambiado el paso. "El cruce con el Leipzig es muy asequible, pero Simeone sabe que esto le puede pasar factura (casos de COVID-19) y para mí que pase a semifinales. El PSG por fin quiere dar un zapatazo en la mesa de la Champions y veo a Neymar mejor que nunca y tiene ganas de revancha".

Sobre el Barcelona, Roncero consideró que Messi tiene un gran reto y el favorito es el Bayern Múnich.

"Al único que veo es a Messi, no es el Messi de hace unos años porque la edad no perdona y tiene 33 años y ya no tiene esa velocidad. Si Messi no está en el campo el Nápoles hubiera pasado y hay que reconocer que es un jugador diferencial. El Bayern no es un jugador son 10 y está Lewandowski en modo goleador brutal. Al Barca le veo muy difícil y depende demasiado de Messi", dijo.