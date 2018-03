Ivan Rakitic tardó tres horas en pasar control antidopaje

ZAGREB. El internacional croata del Barcelona Ivan Rakitic tuvo que quedarse anoche más de tres horas en el estadio donde se disputó el Croacia-Grecia para ser sometido a un control antidopaje, confirmó el propio jugador.Una vez terminado el encuentro, que ganó Croacia por 4-1, Rakitic fue requerido para someterse al control, que se retrasó porque el jugador no lograba orinar."Tuve que beber tres o cuatro litros de agua, hay que confesar que no me fue fácil. Pero ya sabemos cuál es el procedimiento y hay que respetarlo", declaró entre risas el jugador al portal de noticias "T-portal" cuando finalmente abandonó el estadio tres horas y media después del fin del encuentro.El portavoz de la Federación Croata del Fútbol, Tomislav Pacak, confirmó hoy a los medios locales que Rakitic fue sometido a un control antidopaje pero que no logró orinar hasta las dos de la madrugada.La prensa croata considera hoy que la selección nacional goleó a Grecia gracias al "Mejor partido de Rakitic para Croacia" (Jutarnji list), y el espléndido juego de Luka Modric, entre otras razones.