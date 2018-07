Ivan Rakitic nombra al salvadoreño Yuri Cortez como un “croata a partir de hoy”

Ivan Rakitic habló sobre el momento viral que protagonizaron ayer él y sus compañeros junto al fotoperiodista salvadoreño Yuri Cortez. Se trata de la celebración de los jugadores croatas con el cuscatleco, un momento que, según el mediocampista, fue "especial".

Rakitic aprovechó para pedirle disculpas a Cortez por el impulso que tuvieron.

“Ante todo quería pedirle disculpas, porque nos tiramos encima de él y yo como no he visto nada me tiré encima de él también. Pensaba que era uno de nosotros”, dijo el volante del Barcelona en una entrevista después del encuentro.

El video de la celebración quedará enmarcado como uno de los momentos más curiosos del Mundial de Rusia 2018.

Rakitic aprovechó para agradecer a Cortez por la paciencia y lo sorprendió con un nombramiento.

“Yuri... pues es un crota más a partir de ahora”, dijo Rakitic para finalizar la entrevista.

Croacia enfrentará su primera final de un Mundial el próximo domingo ante Francia, en el estadio Luzhniki.

Mirá todo lo que dijo Rakitic: