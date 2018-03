Iván Mancía vive la final desde el otro lado

La final anterior, en la que Santa Tecla se impuso por 4-0 a Alianza, Ivan Mancía estaba de lado del equipo verdiauzul. Ahora, para la del Apertura 2017, será diferente. El zaguero estará de lado de los albos. Podría saltar como titutular, para hacer dueto con el uruguayo Darío Ferreira en zona defensiva.

De cara a la final contra su exequipo no hay sentimientos encontrados para el zaguero, quien solo piensa en ganar la corona con el equipo paquidermo.

"Eso queda en el pasado. Fueron buenas experinecias las que viví ahí. Ahora estoy en Alianza. Son objetivos totalmente diferentes, pensando en ser campeón. Esperamos hacer bien las cosas'", apuntó el zaguero.

Luego, tras la lesión de clavícula de Henry Romero, Mancía es una de las opciones para Jorge Rodríguez en la zaga central.

"Yo me perdí la titularidad fechas atrás por una pequeña contractura que tuve. Ahí se le dio la oportunidad a Ferreira, porque venía siendo titular con Henry. Ya me he recuperado al 100 por ciento y estaba con esa ilusión de volver a la titularidad. Estos son los juegos en los que todos queremos estar. Mala suerte para el compañero Henry y esperamos una pronta recuperación para él, Se pierde la final y me abre la posibilidad para poder estar en la final", apuntó el zaguero central del equipo capitalino.