Iván Mancía se someterá hoy a una segunda prueba por Covid-19

El zaguero central de Alianza y selección nacional mayor, Iván Mancía, se someterá esta mañana a una segunda prueba para determinar si es negativo o sigue siendo reactivo a coronavirus. Si el test vuelve a dar positivo, así como sucedió en la prueba que se hizo en selección, hace 15 días, el defensor deberá seguir aislado en la FESFUT, pero si el resultado fuese negativo, este jugador deberá incorporarse de inmediato al trabajo de pretemporada del equipo aliancista, a las órdenes del timonel español Juan Cortés.

Luego de que resultara reactivo a Covid-19 en el hisopado aplicado en la FESFUT, el zaguero se tuvo que quedar en aislamiento en la sede federativa, luego de haber cumplido cuatro días de trabajo con el combinado mayor. Desde ese día hasta la fecha, los médicos de FESFUT lo han examinado a diario y le suministraron sus alimentos con la ayuda del kinesiólogo, Douglas Lemus. Aparte de eso, todos los días recibe una llamada de parte de personeros del Ministerio de Salud, para tener un reporte cronológico de su caso.

Por su parte, el zaguero dijo a EL GRÁFICO que ha podido sobrellevar el aislamiento en la FESFUT. Indicó que de parte del cuerpo técnico de la selección nacional y de Alianza han estado muy pendientes de su situación sanitaria. "Por lo mismo que soy asintomático al virus no tenía la mínima idea de que estaba contagiado. Abrazaba a mi hijo y no sabía que lo ponía en peligro, igualmente a mi familia. Por lo que ha causado este virus a escala mundial te impacta, porque te pone a pensar que a la mañana siguiente puedes sentir algún síntoma y no vas a saber qué hacer", dijo Mancía a este medio.