Iván Mancía, del Santa Tecla: “la tarjeta roja era para mí”

El juego de cuartos de final entre FAS y Santa Tecla terminó sin goles, pero con una polémica porque el árbirtro German Martínez expulsó al jugador equivocado y esta tarde el mismo Iván Mancía, quien se salvó de la roja, aceptó que el réferi se equivocó.El silbante le sacó la roja directa a Roberto Domínguez cuando a quien debió expulsar fue a Mancía, por una falta al jugador fasista Guillermo Stradella.Esa jugada se produjo al minuto 50 del juego que terminó 0-0 en el Óscar Quiteño, de Santa Ana y pudo condicionar el resultado final. Mancía no sale de su asombro por la acción."Me quedé sorprendido. Él (Martínez) fue el que se confundió. Había un charco cerca de la jugada y me imagino que por eso fue el enredo. La roja era para mí, pero el árbitro expulsa a mi compañero Domínguez", apuntó el zaguero central del plantel tecleño.Mancía aseguró que intentó acercarse al réferi, pero este le dijo que no quería hablar con nadie luego de la decisión tomada."No quería que nadie le hablara, que ya había tomado la decisión. Cuando fue a hablar con uno de los asistentes pensé que iba a corregir y que me iba a expulsar a mí. Pero solo vi que regresó y continuó el partido", apuntó Mancía, en plática con EL GRÁFICO.EL GRÁFICO buscó la versión de una figura relacionada al arbitraje y el único que atendió fue Neftalí Recinos Alvarenga, instructor de árbitros en la comisión de la FESFUT."No vi el juego, pero pueda ser que a Domínguez lo haya expulsado no por esa jugada, sino que por otra causa", indicó Recinos Alvarenga.También se buscó la versión del colegiado, pero no atendió la llamada de este medio.