Iván Mancía: "Vamos con la mentalidad de ganar en el Quiteño"

El defensa central de Alianza, Iván Mancía, dijo en la última conferencia a medios que espera un partido muy disputado contra FAS en el Óscar Quiteño. Aseguró que pese a llevar una ventaja de tres goles, el conjunto paquidermo tiene que tomar precauciones para no complicar su pase a la gran final del torneo Apertura.

El 'Flaco' no pasó desapercibido el estadio Óscar Quiteño como elemento clave a las intenciones que tiene FAS para revertir el marcador. Consideró que la mentalidad del equipo capitalino debe ser la misma que se mostró el pasado miércoles en el Cuscatlán.

"FAS en Santa Ana es un rival muy fuerte, tendrá su localía. Igual si nosotros hicimos buen partido aquí, también queremos ir a Santa Ana a asegurar el pase y estar en la final", dijo Mancía.

Mancía, que es uno de los estandartes en la zaga del conjunto aliancista, analizó brevemente el partido y consideró que será importante que estén concentrados desde el inicio del choque.

"Desde el principio del juego, FAS tratará de remontar, nosotros estamos conscientes de eso, tendremos que estar concentrados desde el primer minuto, tenemos que ir a hacer lo mismo que aquí en el Cuscatlán, sabemos que no es lo mismo, pero la entrega y la disposición siempre será la misma o mejor dicho, estamos conscientes de que será difícil, por eso será mayor la entrega allá".

¿GANAR EN SANTA ANA?

Al respecto de sacar un resultado redondo en el estadio Óscar Alberto Quiteño, Iván Mancía aseguró que el plantel va con la mentalidad de ganar. Restó importancia a la cifra de 14 años que lleva el conjunto paquidermo de no ganar en la 'Cueva'.

"Vamos con eso (la mentalidad de ganar en el Quiteño), son cosas aparte, al final, si nosotros llegáramos a empatar o algo, pasamos a una final y quedaría atrás eso, de no sé cuántos años dicen de no ganar, la verdad desde que vine, solo he jugado dos partidos por el momento, dos empates, pero vamos con esa misma motivación de cerrar el pase a Santa Ana", concluyó.