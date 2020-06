Iván Mancía: "Para Alianza sería raro jugar sin público"

Iván Mancía, central de Alianza y de la selección nacional de El Salvador habló sobre varios temas que vive el fútbol nacional en el contexto del parón de actividades como consecuencia de la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo por la pandemia del COVID-19.

El Flaco, orgullo del municipio de Apopa y parte del gran éxito de Alianza y Santa Tecla en los últimos cinco años al conseguir tres títulos con cada club, sentó postura sobre el tema del regreso a la acción del fútbol salvadoreño y todas sus implicaciones que tendrá una nueva normalidad.

Habló también sobre temas que acontecen a Alianza, su afición, el formato del Apertura 2020, los fichajes del equipo, la competiciones internacionales y el altruismo de los futbolistas durante las crisis que vive el país.

Iván Mancía se convirtió en uno de los jugadores más icónicos del aliancismo durante los últimos tres años, logrando obtener la capitanía del equipo albo durante varias ocasiones.

¿Qué piensas sobre volver a la competencia de primera división con la opción de jugarse en otro formato?, ¿qué tanta expectativa genera esa opción en Iván Mancía?

La verdad es bastante bueno, tomando a bien que se podrían evitar unos viajes bastantes largos, en el caso de Metapán, que tenía que viajar hasta la Unión y Usulután, pero igual, el objetivo que tendríamos como Alianza sería el mismo, tratar de ser el mejor en el grupo que nos corresponda, sabemos que luego enfrentaremos al equipo del siguiente grupo y sería bueno porque nos tocaría enfrentarnos a los grupos rivales hasta que fueron las fechas decisivas, entonces esperamos que regrese ya la liga, ya sea en el formato que estábamos acostumbrados o en este nuevo, ahí depende lo que digan las autoridades.



Otras de las posibilidades de la vuelta a la primera división, es jugarse sin público. ¿Qué piensas sobre eso, sobre todo porque jugás en Alianza, uno de los equipos que más hinchada tiene?

Sí, escuché esa posibilidad de jugar sin público y en el caso de Alianza, se sentiría bastante raro, porque estamos acostumbrados a que la afición siempre nos acompaña, seamos locales o visitantes; pero igual, lo primero sería prevenir la propagación del COVID-19 y me imagino que si esto puede llegar a disminuirse, se tendrían que poner otras medidas para el caso de las aficiones.

Espero que con eso se pueda hacer algo, sé que también es importante sentir el apoyo de nuestra afición, pero igual hay que cuidar la salud de ella también, no solo la nuestra, así que esperamos que pueden resolver todo eso con el paso del tiempo y que esta enfermedad vaya disminuyendo para que nuevamente se vuelva al fútbol de manera normal con afición y todo.

¿Qué importancia tiene para Iván Mancía, como jugador de Alianza, en que se elaboren protocolos sanitarios adaptados a las condiciones del fútbol nacional para el regreso de las competencias?

Para mí es de mucha importancia que los protocolos se adapten a las condiciones del fútbol en nuestro país, sé que esto va acelerar el regreso de nuestro fútbol y es de mucha importancia para nosotros y no solo nosotros, hay muchas personas afectadas en esto y el regreso del fútbol les puede ayudar, por ejemplo las personas que venden en los estadios, los periodistas que se dedican al deporte, todos sabemos que el fútbol es el deporte rey en nuestro país, así que es de esperar a que las autoridades avancen con los protocolos y pronto volvamos a tener liga en nuestro país.



Equipos como Águila y Santa Tecla ya están entrenando de manera no presencial de cara al Apertura 2020, ¿qué piensas sobre que Alianza, un referente en los últimos años, no haya iniciado trabajos, crees que están en desventaja?

Escuché que otros equipos están entrenando de manera no presencial ante de arrancar el torneo, nosotros aún no estamos entrenando así, pero el profesor Mario Villatoro está en contacto con nosotros, mandando rutinas de trabajo que podríamos hacer en casa y es prácticamente lo mismo que hacen ellos, yo vi un vídeo que estaban haciendo ellos y no es necesario que te lo diga un técnico para que los realices, ya que está la conciencia de cada quien trabajar de manera personal.

No es lo mismo hacer trabajos en tu casa que realizarlos con el grupo, tocando el balón, es muy diferente, porque se pierde mucho el ritmo de juego, por eso espero que todo esto se normalice pronto y al menos se empiece a entrenar con el grupo para iniciar el torneo.



Ahora, sobre su próxima participación en la Liga CONCACAF, ¿crees que es el momento para que Alianza pueda alcanzar un mayor protagonismo que el de los años anteriores?

La participación que se ha tenido en CONCACAF últimamente ha sido bastante buena, esperamos que este torneo se gane un mayor protagonismo, sabemos que enfrentamos a rivales que también se preparan para ganar, son torneos bastantes diferentes porque no solo representas a un equipo, sino a un país y esperar dar lo mejor en cada partido de estos

Gracias a Dios en las ediciones anteriores se hizo un trabajo rescatable y esperamos nuevamente dar de qué hablar como equipo y como el país.



¿Qué tanta desventaja crees que tenga Alianza a nivel internacional con equipos de países como Costa Rica y Honduras, luego que sus ligas volvieran o estén cerca de regresar tras el parón por la pandemia?

Claro que hay desventajas en lo que son equipos hondureños, pero más que todos los equipos de Costa Rica, que son administraciones totalmente diferentes, ellos tienen muchísimas más condiciones para seguir con su liga, aquí es muy difícil jugar sin afición ya que afecta lo que es la taquilla de los equipos, igual, aquí no se tienen los patrocinadores que tienen las otras ligas, que no tienen ningún problema para jugar sin afición, y nosotros estamos conscientes de eso.

Estamos esperando a que esto se normalice para al menos volver a entrenar, sabemos que ha sido un parón bastante largo pero tendremos la oportunidad de estar en pretemporada y prepararnos para los torneos que se vengan.

¿Qué piensas sobre la llegada de Bryan Tamacas a las filas de Alianza, un excompañero tuyo en Santa Tecla, donde tuviste en salto de tu carrera?

Me alegra mucho la llegada de Bryan Tamacas al equipo, jugué mucho tiempo con él y lo conozco bastante, sé la calidad de jugador y de persona que es él. Él nos puede ayudar muchísimo en el equipo, igual estoy contento con las otras incorporaciones que ha tenido el equipo, demostraron en los torneos anteriores la clase de jugadores que son y por eso han sido llamados por el equipo.

¿Ahora, qué piensas del rol solidario que han tenido futbolistas en estos tiempos de crisis, sobre todo en tu caso, que sos referente de uno de los equipos con mayor afición en El Salvador?

En lo personal estoy muy contento de poderle ayudar a muchas personas en esta crisis, a muchas personas que no la están pasando bien con esta cosa del virus y con esta tormenta que vino a afectar mucho a nuestro país y dejó más necesitados, pero uno puede ayudar de la forma en que uno quiera y que pueda, sabemos que a todos nos ha afectado esta crisis, pero hay personas que necesitan aún más que uno y esas son las que tratamos de echarles la mano, pero estamos alegres al ver que se ayuda sin esperar nada a cambio, le sacas una sonrisa a esas familias que la están pasando mal.



¿Qué es lo que más extrañas de la vieja normalidad a la que estábamos acostumbrados ante de la llegada de la pandemia?

Sinceramente se extraña todo, ver a tus compañeros, los entrenamientos que tenías todos los días, nos preparábamos para ganar un partido y eso era muy importante. Se extraña estar en un estadio con tu afición, enfrentando a un rival, ha afectado mucho, no solo a nosotros, sino que a las aficiones y a sus familias.



Si hubiera un lado positivo de esta situación del parón de actividades, ¿qué fuera lo que dijeras?

Lo único positivo de esta situación ha sido quizás el tiempo que se tiene en familia, podés disfrutar más tiempo con ellos, es importante, pero si ves las noticias te preocupas por las demás personas y da tristeza porque se sabe que es muy duro para muchos de ellos y lo único que queda es confiar en Dios para que esto pase lo más pronto posible y que todo vuelva a la normalidad con lo que son sus trabajos, esperamos que esto pase pronto y que todos podamos salir adelante.