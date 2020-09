Iván Mancía: "Lo que más me preocupaba era la salud de mi familia y mis amigos"

Iván Enrique Mancía fue el único caso positivo por coronavirus en la última concentración de la selección, realizada hace dos semanas. El defensor es asintomático, pero cuando sus compañeros debieron regresar a casa, se quedó con una preocupación por la salud de sus familiares y amigos.

No ha sido fácil para el zaguero poder sobrellevar el aislamiento en la FESFUT, pero cómo pudo se las arregló. Todos los días pasó la toma de temperatura y en una bandeja le acercaban su comida a la habitación. Por todas las complicaciones que el Covid -19 generó a escala mundial, lo que perturbaba a Mancía era saber qué hacer si de la noche a la mañana presentaba algún síntoma relacionado a ese padecimiento. De a poco, el jugador aliancista se ha ido enfrentado a esta realidad sanitaria, que lo sorprendió hace más de una semana.

¿Qué tanto le impactó recibir esta noticia de ser positivo asintomático al Covid-19?

Por lo que ha causado este virus a escala mundial, la verdad, te impacta, te pone a pensar si más tarde o en la mañana siguiente podés sentir algún síntoma y no vas a saber qué hacer. Pero más que todo, yo lo traté de tomar de buena manera. En la FESFUT me dieron todos los tratamientos y me mandaron las vitaminas para eliminar el virus. Pero lo que más te preocupa es la salud de tu familia y la de tus amigos. En la FESFUT había convivido con compañeros que regresaban a sus casas a ver a sus familias y no quería que por mi culpa les fuese a pasar algo a ellos. Te sorprende. Si hubiera presentado síntomas en los entrenamientos de la selección, se lo hubiera hecho saber a los profesores o al doctor. Incluso hubo un entrenamiento en el que estuvimos en la cancha bajo la lluvia. No sentí nada extraño, ni cansancio. Por eso también esto me sorprende.

¿Cómo fueron todas estos días y noches en la FESFUT?

Pues trato de mantenerme ocupado, siempre con el profesor Mario Villatoro, preparador físico de Alianza, tenemos contacto y me metí a hacer los entrenamientos de forma virtual, para no perder el ritmo que ya se iba tomando. Trataba de ver películas y estar en contacto con mi familia y amigos. Estuve tratando de no tocarme los ojos y la boca. Por lo mismo que soy asintomático al virus, no tenía la mínima idea de que estaba contagiado. A veces abrazaba a mi hijo y no sabía que lo ponía en peligro, igualmente pasaba con mi familia y amigos. No sabía que estaba poniendo en riesgo la salud de ellos.

¿El aburrimiento ha sido tema de todos los días por estar en esas cuatro paredes?

Pues han sido dos semanas en la misma habitación, te desespera un poco, pero trato de mantenerme ocupado en lo que puedo. Me prestaron unas pesas, unas mancuernas, para estar realizando unos ejercicios.

¿Cómo le han suministrado la comida en la FESFUT?

Todos los días, el doctor me toma la temperatura y me pregunta si siento algún síntoma. De parte del Ministerio de Salud, todos los días me llamaban para saber cómo me sentía o si presentaba algún síntoma. En el caso de la comida ha sido el kinesiólogo de la selección el que ha estado pendiente de eso. Me traen la comida a la habitación. La traen en una bandeja, ahí tomo los alimentos y luego vuelvo a la habitación. No he tenido contacto con ellos.

¿Ha habido un protocolo para higienizar la habitación en la que usted está?

Se me ha proporcionado un líquido para que lo rocíe en la habitación. Me imagino que al salir de acá, se va a higienizar la habitación.

¿Será más minucioso ahora con las medidas sanitarias para evitar más complicaciones por Covid-19?

Sí. Esto queda de lección. Todos estamos propensos a contagiarnos de este virus. Que nos sirva no solo para pensar en nuestra salud, sino que también en la de nuestros familiares, amigos, compañeros y de sus familiares

De parte de Alianza y selección mayor, sus compañeros en ambos planteles le mandaron mensajes de aliento. ¿Cómo los tomó?

De verdad, ese fue un gesto bastante bonito. Sé que tengo compañeros de equipo que están pendientes de mi salud y eso te hace sentir bien. Todos los compañeros con los que estuvimos en el microciclo con la selección me preguntaban cómo estaba, cómo me sentía, me decían que no me desesperara. La verdad es que fue un gesto bastante bonito de ellos. Te motiva a echarle ganas y pensar en positivo. Sabemos que estamos en la antesala de arrancar un torneo. Esto, primero Dios, ya pasará. Espero volver pronto a los entrenos y les doy las gracias a mis compañeros, familia, y la afición que ha estado pendiente de mi salud. Hay aficionados de equipos que me han escrito y la verdad se siente bonito que de deseen lo mejor. Con el simple hecho de que te escriban un mensaje para saber cómo estás, uno se siente bien

¿Lo molestó en algún momento que su nombre se hiciera público en los reportes de casos positivos por Covid-19?

La verdad es que molestó un poco la forma en que lo tomaron. Prácticamente, yo no había matado a nadie. Creo que lo primero que buscaban era saber quién era el positivo y no se preocupaban por la salud o si presentaba algunos síntomas. Solamente querían saber quién había dado positivo, para hacer noticia. No me lo tomo tan a pecho. Yo lo iba a publicar el mismo día, pero preferí esperar un poco y al día siguiente hice la publicación. Estoy agradecido con todas las personas que me mandaron sus mensajes de apoyo y estuvieron orando por mi salud. Sé que hay personas que no lo están pasando bien por este virus y hay que orar por ellos.

Por temas relacionados con la pandemia por coronavirus, CONCACAF canceló la fecha FIFA de octubre y es casi seguro que lo haga también con la de noviembre. ¿Es lo mejor para ustedes como jugadores?

Pues es lo mejor. A nosotros , como selección, nos da más tiempo para trabajar. En el país estamos casi a un mes de arrancar el torneo de Apertura y la verdad no será lo mismo.Nosotros venimos de un parón bastante largo y si se suspende la fecha de noviembre, también, para nosotros sería bueno. Los profesores tendrían más tiempo para preparar el grupo, para ir viendo cómo se va a ir trabajando para esos partidos en los que nos jugamos el todo por el todo. Me imagino que los protocolos de los viajes va a ser más complicado. Por eso se ha tomado esa decisión. Esperamos llegar de la mejor manera a esos compromisos eliminatorios.