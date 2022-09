Iván Mancía: "Estaba en deuda conmigo mismo"

El defensor Iván Mancía reconoció que no había hecho buenos partidos en los últimos compromisos con el Alianza, tanto en la Liga CONCACAF en la serie ante el Alajuelense por los cuartos de final, como en la primera jornada del Apertura 2022 frente al Isidro Metapán (empate 2-2).

Por ello, "el Flaco" gritó con mucha euforia el gol que abrió la ruta ganadora ante el Marte el pasado miércoles por la noche y reconoció que sentía bronca "conmigo mismo" porque "estaba en deuda" en un inicio de temporada que pasó factura. El defensor expuso que los goles ante el Marte vienen bien para encarar el certamen.

"En lo personal (tenía bronca) conmigo mismo estaba en deuda, no tuve dos buenos partidos y cometí errores que nos costaron caro en una eliminación y cuando arrancamos ante el Metapán. Los compañeros me dieron la confianza y me motiva para seguir luchando", dijo el zaguero.

"Contento por el resultado, sabíamos que era importante sumar, cambiar el chip, la actitud sobre todo y esa fue la clave. Desde el primer minuto buscamos abrir el marcador y se nos dio la oportunidad. En lo personal, contento por la oportunidad de anotar, es importante y el que gana es el equipo. Nos vamos contentos y ahora a pensar en el siguiente partido", expuso.

Mancía señaló que si bien la ventaja era importante al finalizar la primera mitad (2-0), el cuerpo técnico comandado por Adonai Martínez les hizo ver que no podían relajarse.

"En partidos anteriores ante el Marte ya habíamos estado en ventaja y nos habíamos relajado, pero el profe nos recordó eso y lo importante fue mantener el ritmo, tenemos la capacidad para estar siempre buscando los goles y eso fue importante. Viene bien sobre todo después de un momento difícil que tuvimos ante el Alajuelense y hay que seguir trabajando y corregir errores, es un torneo corto", aseguró.

"Es importante para estar tranquilos a la hora de definir. Lo importante es que generamos ocasiones de gol, con trabajo y practicando vamos a mejorar, hay que seguir fuerte, es un torneo corto y estar en los primeros lugares", agregó.

Mancía expuso que el triunfo es clave para sumar ya cuatro unidades en la tabla del grupo B, uno complicado y que en la siguiente fecha se medirán ante el Once Deportivo. Por ello, cada punto es vital para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

"No hay que quedarse estancados, hay que ir saliendo adelante. Con la unión del grupo tenemos el mismo objetivo, el Once Deportivo viene a proponer y confiamos en llevarnos nuevamente la victoria", finalizó.