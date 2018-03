Iván Mancía: “Desde pequeño mi sueño fue jugar en Alianza”

Iván Mancía, jugador de Alianza habló esta tarde con EL GRÁFICO acerca del futuro que tendrá defendiendo los colores del conjunto albo, como también la aportanción que dará para que el equipo se mueva de la mejor manera."Sabemos que Alianza es un equipo grande, que está obligado siempre a estar en los puestos de la tabla y ser protagonista del torneo. Espero hacer un buen papel. Esperamos hacer un buen papel con las incorpraciones que han hecho y encarar el torneo de la mejor manera", expresó Iván Mancía.También, el defensa dijo que jugar en Alianza siempre lo había soñado de pequeño y que esta vez su sueño se cumplía, pero no dejando atrás y agradeciendo enormemente al Santa Tecla, equipo que le dio la oportunidad de crecer como futbolista en el balompié salvaradoreño."Me fui por la puerta grande como campeón. La decisión de jugar en Alianza la tome junto con mi familia y esposa que son lo que me apoyan. Desde pequeño iba con mi papá y mi tío íbamos al estadio a ver al Alianza y desde pequeño soñaba con vestir esa camisa y hoy gracias a Dios se me ha dado esa oportunidad", apuntó el defensa."Le tengo un gran cariño al equipo que me dio la opotunidad de debutar en primera y crecer como jugador también; agradezco a la afición también por todo el cariño que me brindó en todo el tiempo en Santa Tecla", finalizó.