Iván Barton: "Vamos a dejar lo más alto que se pueda el nombre de El Salvador"

Iván Barton es uno de los árbitros con más prestigio a nivel nacional. Eso también lo llevó a convertirse en uno de los que más “saludos” recibe en redes sociales pero se toma con tranquilidad la presión que conlleva ser un árbitro. En esta entrevista habla de sus inicios y de su trayectoria antes de cumplir el sueño mundialista.

¿Cómo se prepara para estar en Catar 2022?

Es un sueño que pusimos en nuestra mente desde hace años. Me remonto allá por 2008 cuando empecé en el arbitraje en Santa Ana. Luego mi debut en las diferentes divisiones (tercera en 2010, primera en 2014, internacional en 2018) y de ahí parte el empezar el sueño y al ser elegido comienza la preparación que FIFA determina en cuanto a lo técnico y lo físico. Ahí vamos en este momento.

¿Qué lo llevó a querer ser árbitro?

Es una pregunta interesante porque no tuve un familiar o alguien que fuera árbitro. Yo siempre cuando veía fútbol me llamó la atención la figura del árbitro y en ese momento recuerdo que cuando jugaba en el torneo del INSA en Santa Ana me acerqué a unos árbitros y les pregunté cómo podía ser árbitro y fue en esta cancha (ex finca Modelo). Ellos me dijeron lo que tenía que hacer y yo solo busqué cómo formarme y así fue como inicié.

¿Desde el inicio visualizó estar en una Copa del Mundo?

En el 2010 cuando debuto en tercera puse en mi mente el estar en un Mundial y gracias a Dios estoy cerca de cumplirlo.

Iván Barton se dedica al negocio de los lácteos y los embutidos cuando no está dirigiendo y cuenta con un local en Santa Ana. No es el único negocio que el futuro mundialista atiende.

¿Cómo maneja un árbitro la presión?

De diferentes maneras. La experiencia a medida que se dirigen partidos te permite ir manejando la presión. Podemos aprender a manejarlo porque ya hemos estado expuestos a partidos difíciles, uno trata de estar seguro y del ambiente que se va a presentar para prepararse. Cualquier árbitro que ha estado en partidos importantes lo puede asegurar es que cuando ya estás en la cancha no escuchás la afición ni el ruido porque se aísla y se concentra en el partido. Eso te lleva a manejar la presión.

Dicen que un árbitro tiene que tener sangre fría…

No sé si llamarlo sangre fría pero si tener serenidad. No hay que dejarse llevar por las emociones y parte de la ventaja de aislarse es estar lo más objetivo posible a la hora de tomar decisiones cruciales y no aplicar los sentimientos sino que aplicar lo que uno sabe tomando en cuenta lo que pasa en la cancha y sin tener miedo a equivocarse.

¿Cómo es la preparación física que debe tener un árbitro?¿Cómo ha sido esa preparación en estos meses?

Actualmente nosotros tenemos un camino que inició en 2019 con la participación en el Mundial sub-17 de Brasil. Desde entonces CONCACAF nos monitorea toda la parte física y nos dan los planes de trabajo y nos dotan de las herramientas tecnológicas para monitorearnos, luego de seis meses hacia acá, FIFA tomó el control y es su staff físico está pendiente y nos dio otros recursos tecnológicos para poder trabajar como el GPS, monitor cardíaco, reloj… A pesar que estamos a cientos de kilómetros de ellos, la tecnología nos permite que vean en tiempo real nuestro trabajo. Son sesiones de una hora o máximo dos horas diarias y descansando un día a la semana. Estamos también en monitoreo nutricional y es algo que a los árbitros latinos nos cuesta pero es parte de la disciplina.

Hay una pregunta que siempre quise hacerle a un árbitro, ¿Se sabe el reglamento de memoria?

No, es imposible. Es imposible, son 17 reglas, son demasiadas páginas pero lo importante es saber interpretarlo y conocer las guías básicas del reglamento… Por ejemplo si me pedís que te diga de memoria una regla no lo voy a poder hacer pero si la interpreto y elegir la herramienta que se debe utilizar para tomar una decisión en el terreno de juego.

Iván Barton junto a su compañero el árbitro auxiliar David Morán. Ambos entrenan juntos y se preparan para participar en Catar 2022. Partirán a principios de noviembre rumbo a Doha.

¿Está consciente que es uno de los representantes salvadoreños en Catar 2022?

Llena de mucho orgullo. Me remonto cuando veía a Joel Aguilar como primer árbitro central o Vladimir Alfaro como asistente en 2002. Recuerdo cuando veía los partidos, sus nombres y veía la banderita de El Salvador a un lado. Como salvadoreño, ver el nombre siempre llena de orgullo y en este momento tener nosotros la oportunidad de hacerlo enorgullece y queda para la posteridad.

Conocemos muy poco del Iván Barton fuera de las canchas…

En mi tiempo tengo mi trabajo que son algunos negocios propios y realmente no tengo mucho tiempo libre pero en el poco tiempo que tengo me gusta mucho ver documentales, no soy mucho de películas o series, soy más de documentales y pasar con mi hijo; pero en ese espacio entre la cena e ir a dormir, gusto mucho de ver algún documental.

También me imagino que le “demuestran cariño” en redes sociales, ¿Usted está pendiente de eso?

Realmente no. Una de mis redes sociales no la tengo pública porque si he recibido mensajes y amenazas; recuerdo después de un partido que me pasó pero al final considero que es parte del sentir de la afición, de cierto punto. Se puede decir que es normal porque el fútbol también es pasión y esa no entiende ni razona. Trato de no prestar atención pero al inicio si me afectaba mucho. Más cuando la familia lo lee porque me tocó mucho educar a mi mamá en ese sentido cuando veía un comentario y se sentía mal, yo le decía que era mejor no leerlo y que es parte del paquete. En general no estoy pendiente.

¿Qué puede prometer para esta Copa del Mundo?

Lo que puedo prometer es la mejor voluntad de hacer las cosas lo mejor posible, sea como cuarto árbitro o como principal. El dar todo por la familia, el país, los amigos y los compañeros árbitros y la confederación lo prometemos. Vamos a dejar lo más alto que se pueda el nombre de El Salvador.

Cuando se le asigne el partido que sea, usted tome el balón y millones de personas seguramente lo estén viendo, ¿será el punto en el que diga que cumplió su sueño?

Si. Estamos con la mentalidad que hasta que llegue ese momento realmente nos sentiremos en el Mundial y si, es el momento más alto de las emociones cuando el himno de Living Football comienza a sonar, tomas el balón y todo el ambiente. Ese será el momento en el que sienta que el sueño se hizo realidad.

FICHA

Iván Barton

Data: Santa Ana, 27 de enero de 1991

Estatura: 1.70 metros

Peso: 156 libras.

Trayectoria: Inició en el arbitraje en 2008 y llegó a la primera división en 2014 en un encuentro entre Juventud Independiente contra la UES. Debutó a nivel internacional en 2018.