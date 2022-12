Iván Barton: “El Mundial marcó mi vida y mi profesión”

El santaneco Iván Barton, árbitro mundialista en Catar, destacó a groso modo vía telefónica en el programa radial de ‘El Güiri al Aire’ los momentos buenos y malos que debió vivir junto a su asistente arbitral y amigo, David Morán, en los 34 días que estuvo en suelo catarí representando al arbitraje de nuestro país y de la CONCACAF en la Copa del Mundo de la FIFA.

Visiblemente emocionado y aún con secuelas de cansancio tras su largo viaje de regreso desde Catar, donde arribó en altas horas de la noche del pasado lunes, Barton aseguró que “el partido Brasil-Suiza presentó un poco más de dificultad por las características de los equipos, pero a nivel de desgaste mental y físico siento que todos los juegos de la Copa del Mundo representa para cada uno de los árbitros un enorme reto, fueron tres juegos que arbitré donde considero que cumplimos y estuvimos después como cuarto árbitro en el Portugal-Marruecos en cuartos de final”, afirmó el silbante de origen santaneco quien recordó con especial cariño ese partido de cuartos de final entre marroquíes y portugueses.

#FIFAWorldCup | Iván Barton: "Estar en un salón con los mejores árbitros del mundo es de las mejores sensaciones de la vida. Uno dice qué bendición tengo de compartir la mesa".



“Recordemos que era un partido de cuartos de final y que además fue histórico por el tema de Cristiano (Ronaldo), tratamos de mantener el orden y al final los dos equipos ayudaron en eso”, reflexionó.

Barton respondió sobre qué primer recuerdo dentro del Mundial le viene a su mente diciendo que “me veo sentado en el salón junto a 129 árbitros más, diciéndome que somos bastantes, que estamos los mejores y preguntándome qué pasará más adelante, me quedo con eso porque fue el punto de partido para ver nuestras posibilidades reales de pitar en Catar ya que no sabíamos si estaríamos activos o no, me quedo con eso, de ver a todos y saber que estábamos compitiendo como todos.”

El réferi nacional explicó además la manera en que FIFA les comunica si están asignados para algún juego mundialista.

“Es una reunión cara a cara, nos convocan a todos en el salón y nos anuncian a los elegidos ante todos de manera verbal”, aseguró.

Sobre las condiciones en que llegó a Catar y las condiciones que encontró, Barton afirmó que “sorpresas a esa altura no hay, solo estamos claros en la exigencia que te piden, eso comienza con los seminarios y los torneos previos, comencé este proceso desde el 2018 y al final mi preparación me ayudó desde que pité la final entre México y Estados Unidos en el Premundial sub 20”, subrayó. “En el 2020 se vino la pandemia y cortó brevemente mi proceso hasta llegar al Mundial, uno conoce la filosofía de trabajo, a lo que se enfrentará, toda lo que conlleva a nutrición y otras cosas para no ser sorprendido.”

Sobre la imagen que mostró en el juego Inglaterra y Senegal y la intensidad con que manejó ese partido de octavos de Final, Barton dijo que “uno en la cancha lo vive con mayor intensidad que estar viendo el juego por televisión, uno saca las herramientas adecuadas para manejar el juego y buscar dominar todas las variables que surgen.”

Finalmente, el árbitro nacional confesó que el Mundial de Catar le dejó buenos amigos en agenda.

“En lo personal tengo mucha cercanía con los colegas de Sudamérica, a Sampaio lo respeto mucho, lo conocí en el 2019 y es un caballero enorme, lo mismo con Mateu Lahoz tengo una cercanía ya que el fútbol y el deporte es para unir y no generar otros sentimientos.”