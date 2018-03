¡Italia no logra el boleto al Mundial de Rusia 2018!

Italia ha quedado fuera del Mundial de Rusia 2018 luego de empatar hoy 0-0 en casa ante Suecia y no poder superar el 1-0 del partido de ida.La cuatro veces campeona del mundo se queda fuera de la máxima justa de la FIFA, algo que no sucedía desde Suecia 1958, cuando no logró clasificarse.Después de 14 mundiales consecutivos, Italia falla y queda afuera de Rusia 2018. La última vez, Irlanda del Norte la apeó hacia Suecia 1958.El ultimo ex campeón mundial que se había perdido una Copa había sido Uruguay, a manos de Australia, en la repesca hacia Alemania 2006.Incluso, el último Mundial sin Italia se disputó cuando los clasificados eran 16, no 32, y no se ocupaban tarjetas ni se hacían sustituciones, lo que revela cuánto tiempo ha pasado para que suceda algo tan histórico como lo que pasó hoy.

Para Suecia, la clasificación tiene mucho mérito, después de haber sorteado el denominado "grupo de la muerte" junto a Francia y Holanda y ahora eliminar a los campeones de 2006.

Ante un estadio San Siro colmado y en estado de ebullición, el conjunto dirigido por Gian Paolo Ventura volvió a defraudar a los "tifosi", que esperaron por un gol salvador que nunca llegó.





Aficionados italianos gritaron e insultaron el momento en que Suecia cantaba el himno nacional mientras Buffon trataba de contrarrestar los insultos aplaudiendo. Italia queda fuera de Rusia 2018. #Suecia #Italia #Buffon A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Nov 13, 2017 at 1:54pm PST

Ni siquiera el polémico arbitraje de Mateu Lahoz ayudó a Italia, que vio como el español no pitó un penal por mano de Andrea Barzagli cuando se jugaba la media hora del primer tiempo.

Suecia, replegada y a la espera de algún contragolpe, aguantó bien los embates de los italianos, que tuvieron el balón pero carecieron de ingenio para romper el cerrojo visitante.

La primera ocasión para los locales la tuvo Antonio Candreva, pero remató apenas alto. Fue un aviso de lo que le iba a costar a Italia conseguir el ansiado gol.

La oportunidad más clara de Italia la tuvo Ciro Immobile a los 40 minutos, pero el defensor sueco Andreas Granqvist despejó sobre la línea. Poco antes de la pausa, Marco Parolo tuvo su ocasión, pero tampoco pudo vencer al portero Robin Olsen.

En la segunda mitad, el asedio italiano fue aún mayor, pero las ideas nunca aparecieron. Los locales reclamaron por un posible penal sobre Matteo Darmian, pero Lahoz tampoco pitó.

Andrea Belotti y Stephan El Shaarawy, que ingresó en la segunda mitad, también tuvieron sus oportunidades pero les faltó precisión para definir.

Los últimos minutos fueron de pura tensión, con Italia desesperada por el gol y Suecia defendiendo con sus once hombres en el área. La imagen de Gianluigi Buffon yendo a buscar el último córner reflejó a la perfección lo que fue el ataque de los de Ventura.

Finalmente, el último disparo de Alessandro Florenzi se fue apenas alto y con él se murieron las últimas esperanzas de los italianos.



Incluso Buffon se fue al ataque en los últimos minutos, pero no hubo éxito:





Los últimos segundos de la eliminación de #Italia del mundial pic.twitter.com/ImsER2ezpk — Álvaro Aguilar (@AlvaroAguilarH) 13 de noviembre de 2017



Antes de este repechaje, el conjunto de Ventura arrastraba varios meses de mal juego, con una contundente derrota 3-0 ante España, una victoria con lo justo ante la débil Israel y un pobre empate 1-1 ante Macedonia, un rival de tercera categoría.

El momento en que Italia, en su casa, queda fuera de Rusia 2018. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Nov 13, 2017 at 2:13pm PST

Y al final los italianos terminaron llorando en su cancha, mientras Suecia celebraba: