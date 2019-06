Isidro Metapán ya tiene a sus primeros extranjeros

El Isidro Metapán confirmó este sábado sus primeras altas extranjeras para el torneo Apertura 2019. Los de Edwin Portillo contarán por los próximos dos certámenes cortos con los colombianos Heiner Caicedo y Jhonny Ríos, con quienes se llegó a un acuerdo para que se sumen al plantel jaguar.

De acuerdo al presidente del equipo calero, Rafael Morataya, Ríos (exvolante del Limeño) y Caicedo (extremo que proviene del Audaz) reforzarán al plantel al que aún sumarán dos foráneos más: un delantero que funja como "9" y un extremo que pueda jugar también de enganche.

"Ya está Jhonny Ríos, ya está Caicedo y anunciaremos pronto al otro que contrataremos. Solo falta que firme Jhonny porque está en Colombia pero tenemos acuerdo y se le compró el boleto. Llegan por un año ambos", detalló a Deportes Grupo LPG vía telefónica.

Asimismo, Morataya dijo que estos son los primeros fichajes que reportará Metapán, a los que se añadirán cinco altas nacionales más, aunque estas nuevas piezas aún deben firmar contrato antes de oficializarse.

FAGÚNDEZ, FUERA

Por otra parte, el dirigente de los jaguares confirmó que no renovarán el convenio laboral con Nicolás Fagúndez, volante charrúa que llegó hace dos torneos cortos a las filas caleras.

"Él (Fagúndez) quería venir una semana después del inicio de la pretemporada, entonces se habló con el cuerpo técnico y no estuvieron de acuerdo, ni la directiva. Entonces ya no hablamos con él (para renovarlo) por el tema de la fecha de inicio. Se llevó a reunión con junta directiva y cuerpo técnico y ya no continúa", apuntó Morataya.

Los metapanecos también confirmaron en sus redes sociales que tanto Fagúndez como el brasileño Ricardo Ferreira rescindieron sus contratos.

Ferreira se enroló nuevamente con el Santa Tecla tras jugar solamente un certamen con la camiseta azul, en donde anotó nueve goles en 19 partidos de liga mayor.

Los caleros buscan mejorar su actuación en el Clausura 2019, en donde se quedaron en semifinales ante el campeón nacional Águila. En el certamen regular, fueron terceros, con 34 puntos.