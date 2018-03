Isidro Metapán quiere jugar como local ante el Alianza en el Cuscatlán

La situación económica que atraviesa el Isidro Metapán y los compromisos adquiridos han propiciado que la dirigencia del Isidro Metapán piense seriamente en jugar el juego de ida de semifinales del Clausura 2017, ante el Alianza, en el estadio Cuscatlán. Este lunes tomarán la decisión defintiva.

Según comentó Roberto Campos, miembro de la junta directiva metapaneca y representante ante la liga mayor, "la decisión obedecería a los compromisos económicos que tiene el club y que con el poco apoyo que tenemos de la afición de Metapán no será suficiente para solventarlos".

Campos señaló que será una decisión colegiada. "Por el momento es solo un tema planteado, pero hay que tomar en cuenta las opiniones de los otros miembros de la directiva, del cuerpo técnico y de los jugadores. Hay una realidad evidente y cuando un equipo queda en deuda se es demasiado cruel con los dirigentes. En esta directiva queremos ser responsables con los compromisos de pago", resaltó.

El dirigente consideró que el tema puede generar críticas, pero explicó que es una medida que ayudaría a subsanar un problema real.

"Es un poco penoso tener que estar en está situación, pero la gente de Metapán tiene que asumir su responsabilidad y en los últimos encuentros no nos respondió como se esperaba. Nosotros tenemos que ser consecuentes con esto y al menos esta directiva quiere cerrar este torneo sin compromisos económicos para no tener problemas de inscribirnos en el próximo torneo, porque recordemos que si un equipo arrastra deudas no podrá inscribirse", comentó.