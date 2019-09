Isidro Metapán no descarta reclamar arbitraje ante Santa Tecla

El plantel de Isidro Metapán amaneció este viernes con una resaca monumental en lo anímico tras el empate a dos goles que firmaron la noche del jueves anterior ante Santa Tecla en el estadio Las Delicias por la jornada ocho del torneo Apertura y donde el equipo jaguar reclamó hasta la saciedad la decisión del árbitro Gérman Stanley Martínez de sancionarles un penal en tiempo de reposición en una jugada que ha movido a la polémica y que puede motivar a la dirigencia metapaneca recusar el arbitraje en Santa Tecla.

"En realidad el juego estuvo bonito, movido y parejo, no he tenido la oportunidad de verlo en televisión ya que llegamos de San Salvador a Metapán casi a la medianoche a fin de tener un mejor criterio si esa acción en contra del jugador de Santa Tecla (Erick Rivera) ameritaba sancionarse como penal”, aseguró Rafael Lemus Morataya, presidente del equipo calero.

El pope de los jaguares informó que no descarta la posibilidad que el equipo presente un reclamo formal ante la Comisión de Árbitros de la FESFUT por la labor desarrollada por el juez Martínez, pero resaltó que dependerá de la revisión del video del partido.

“Vamos a analizarlo primero para tomar la decisión; pero si señalo que es el segundo partido que nos sancionan penal que provoca que no logramos ganar ya que ante FAS sucedió lo mismo, pero en términos generales fue un buen partido y lo que lamento es que seguimos sufriendo de falta de gol”, comentó Lemus Morataya. “Vamos a analizar el juego para saber si al final presentamos un reclamo por escrito por el mal arbitraje que sufrimos anoche (jueves) en Santa Tecla", acotó.

El dirigente señaló además que el equipo sigue sufriendo de pegada a la hora de definir, aunque el fútbol mostrado ante los periquitos le llenó sus ojos ya que a criterio suyo se mejoró.

“Me fuí contento de Las Delicias por el fútbol del equipo, los jugadores en verdad les afectó el arbitraje de anoche, al árbitro le reclamaron que en el primer tiempo hubo una falta de Flores Jaco que era más penal que el que nos sancionaron", afirmó el dirigente calero. “Lo que sí hay que seguir trabajando es en la definición; creo que de hqaber anotado las oportunidades que tuvimos en el primer tiempo todo esto no lo estuviéramos lamentando”, destacó.

AFECTADOS

Por su parte, el colombiano Jhonny Ríos, volante de marca de los jaguares, aseguró que el plantel salió dolido del estadio tecleño por la manera en que se les quitó el triunfo.

“La verdad es que nos sentimos dolidos, frustrados porque sentimos que nos robaron la victoria; es una impotencia horrible lo que sentimos al final del juego ya que merecimos ganar ese partido por lo que propusimos”, indicó el jugador cafetero.

Ríos confesó que “salimos del estadio pensando que pudimos haber llegado a los primeros tres lugares de la tabla general; al; final pienos que por una mala decisión no se logró, nos queda la satisfacción como grupo que hicimos la lucha, el profesor Portillo nos felicitó a todos al final por el esfuerzo mostrado en la cancha y lo que nos queda ahora es recuperarnos de esto y pensar ya en la otra jornada”, aseveró.

Ríos piensa que “por experiencia espero que no haya secuelas de todos los reclamos que se hicieron al final del partido en contra del árbitro; pero si hay sanciones no me extrañaría, así son las cosas”, detalló.

En lo personal, el contención colombiano dijo que llegar a Isidro Metapán, su quinto equipo en el fútbol nacional tras jugar en Dragón, Águila, Firpo y Limeño le ha mostrado un fútbol distinto al de la zona de oriente del país y que su adaptación al mismo sigue en proceso.

“Me siento bien en Isidro Metapán, adaptándome a su estilo de juego, buscando ganarme un puesto en la idea del profesor (Edwin) Portillo, un técnico muy ordenado, con una idea táctica definida y toca ahora trabajar mucho para volver a la titularidad”, externó.