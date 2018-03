Isidro Metapán cambiaría de manos

Debido a los líos judiciales que enfrentan el alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, y Wilfredo Guerra, directivo; por el caso de Adán Salazar, el plantel de Metapán ha quedado a la deriva en cuanto a la administración. A eso hay que agregar que el domingo pasado, Óscar Flores, confirmó que había renunciado al cargo de directivo en el equipo calero. Antes de él, Wilfredo Morataya también habría presentado su renuncia a la dirigencia del plantel calero.Esta mañana, en plática con EL GRÁFICO, Bertín Peraza, el único dirigente que se ha quedado al frente del plantel jaguar, indicó que ha buscado a personas que se puedan hacer cargo de la administración de Metapán, pero hasta ahora nadie ha querido echar el hombro en la dirigencia calera. Por lo tanto, el dirigente indicó que si no encuentra ayuda en los próximos días procederá a entregar el equipo en manos de la alcaldía de Metapán."El equipo no es de nosotros, es del pueblo. Tendrá que tomar una decisión el jefe de la ciudad (alcalde). Roberto Campos yo, solos, no podemos con este proyecto. Buscamos apoyo y nadie quiere", apuntó Peraza.De acuedo con Peraza, en este momento se adeuda mes y medio de salarios al plantel de jugadores.Por otra parte, fueron Peraza y Campos quienes, el domingo pasado por la tarde, tomaron la decisión de seprarar al estratega argetino, Roberto "Toto" Gamarra, después de que el volante Marvin Monterrosa había criticado el trabajo del suramericano en redes sociales. Pero en ese caso, Peraza fue cauto y no quiso brindar declaraciones.Por su parte, fue Gamarra quien aseguró a este medio que la directiva de Metapán se había disuelto y que solo habían quedado al frente Campos y Peraza.