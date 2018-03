Isidro Metapán apuesta por la continuidad de Edwin Portillo

La directiva del Isidro Metapán confirmó la continuidad de Edwin “el Bochinche” Portillo y Misael Alfaro para el campeonato Apertura 2017, pero advirtió que habrán cambios profundos en el plantel debido al tema económico.

De acuerdo con Roberto Campos, directivo de la institución jaguar, la iniciativa fue respaldada por la afición.

“En primer lugar, estuvieron en semifinales; en segundo, la ciudad de Metapán está solicitando que sea al profesor Portillo a quien le demos el timón del equipo. Nuestra confianza la ponemos en ellos”, afirmó Campos.

Edwin Portillo fue confirmado a inicios de mayo tras la destitución de Roberto “el Toto” Gamarra. “Es una persona que le ha dado siete títulos al equipo. Queremos el apoyo de la gente. Vamos a hacer eco de la solicitud de la afición para que ellos demuestren también que van a apoyar”, subrayó.

Los metapanecos quedaron al margen del título del Clausura 2017 luego de ser eliminados por Alianza en instancias de semifinales. En cuartos de final, apelaron a la ventaja deportiva, tras un empate de 2-2 en el global, para dejar en el camino a Luis Ángel Firpo.

MUCHOS CAMBIOS



Según aseveró Roberto Campos, Isidro Metapán realizará una reingeniería que “responde al tema financiero” para el torneo que se avecina.

“Ya tenemos un presupuesto. Obviamente vamos a bajar la planilla. Mientras el equipo se reinvente económicamente, no vamos a estar en dificultades de no pago. El equipo, históricamente, no ha tenido estas dificultades”, estableció el directivo.

Al día de hoy, al plantel jaguar se le adeuda un mes de salario. Según comentó Roberto Campos, los impases económicos se resolverán el próximo miércoles, día en el que también se sostendrá una reunión con el cuerpo técnico para definir altas, bajas e inicio de pretemporada.

Respecto a los rumores de fuga de alguna de sus figuras, encabezados por David Rugamas, el directivo de Isidro Metapán descartó su validación e indicó que los movimientos en el equipo quedarán en manos del cuerpo técnico.