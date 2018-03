Isidro Metapán acusa a los árbitros de chantaje para continuar partido contra Santa Tecla

La cuarteta arbitral conformada porel central Elmer Martínez y los asistentes Salvador Cortez, Felix Ruiz y Giovani Corona “puso en riesgo el desarrollo del partido” entre el Metapán y Santa Tecla disputado esta noche en el estadio Jorge Suárez Landaverde y que terminó a favor del equipo local (1-0). De acuerdo al gerente jaguar Fredy Vega, los réferis no querían arbitrar la segunda mitad del juego; si se les descontaba el impuesto sobre la renta al pago que recibirían por su labor.Vega dijo que“los árbitros querían un documento donde se corroborara la retención”, pero que eso “es algo que se entrega al final del año a cada empleado (no en este momento); sino, no iban a pitar el segundo tiempo y para evitar un caos más de lo que ya se ha vivido, se les dio lo que se les iba a retener”.Vega subrayó que el descuento (equivalente al 10 por ciento del pago)“es de ley, todos los que somos asalariados pagamos la renta, todos”.El directivo calificó la actitud de los silbantes como “chantaje”.“Con este montón de gente (en las gradas viendo el partido) no pueden decir que no van a pitar. Ellos lo saben, son gente profesional”, agregó.Vega dijo que para que el partido siguiera sin más atrasos que los causados por la renuencia de los silbantes “hicimos el desembolso de lo que es la renta”, pero la cosa no terminará ahí ”y veremos el lunes (en la reunión de directivos de la primera división)”.“Estos son honorarios profesionales y por eso se les descuenta. Les pedimos que no ocupen el chantaje y no hacer su trabajo por 60 miserables dólares que no se les dan”, comentó un tanto molesto.“Vamos a tomar esto en una reunión con la Federación y todo para que no se pongan en ese tipo de actitudes porque son verdaderamente vergonzosas porque esto es de ley”, adelantó Vega.