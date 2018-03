Isidro Gutiérrez: “Trabajaré fuerte para volver al Isidro de antes”

El nombre de Isidro Gutiérrez comenzó a oírse en el fútbol nacional en 2010. Tuvo un buen paso por Limeño y luego dio el salto al Águila. Su buen trabajo incluso lo llevo a la seleccion mayor salvadoreña y luego al Motagua de Honduras. Pintaba para ser uno de los mejores futbolistas cuscatlecos de todos los tiempos.Pero luego fue presa de los altibajos y volvió al país para jugar en las filas del Alianza y Águila. En ninguno de los dos equipos tuvo un paso alentador y poco a poco su figura fue perdiendo el peso que todos le auguraban. Ahora, en el Apertura 2017, tendrá la oportunidad en el Pasaquina, donde quiere demostrar que puede recuperar su mejor nivel."Últimamente en mi carrera he venido un poco a menos. Realmente las lesiones me han afectado. Esta nueva experiencia en Pasaquina la voy a tomar como un reto para mí. Trataré de trabajar fuerte para regresar al Isidro que todos han visto antes. Espero que el profesor Omar Sevilla me de la oportunidad para poder regresar", apuntó el mediocampista.Gutiérrez cree que una de las claves para que le vaya bien en el equipo de San Sebastián es cuidarse de las lesiones. "Quiero trabajar para estar apto para cada partido. Yo no quería salir de la Zona Oriental. Se me ha dado la oportunidad de jugar acá en Pasaquina y lo voy a afrontar de la mejor manera", apuntó.El nuevo volante del Pasaquina indicó que para el Apertura 2017 la meta es acumular la mayor cantidad de minutos de juego. "He jugado pocos minutos en los torneos pasados y mi meta es jugar todo lo que pueda en este torneo", apuntó el volante.