Isidro Gutiérrez: “Quiero hacerle un gol al Águila”

Su nombre es José Isidro Gutiérrez Vásquez, tiene 27 años y actualmente es el romperredes del torneo. Lleva cuatro goles, dos de ellos de cabeza. Había desaparecido del medio por las constantes lesiones, pero ahora busca recuperar su mejor nivel y está camino de lograrlo.Me siento contento por la forma en que se me están dando las cosas y agradecido con Pasaquina, con mis compañeros de equipo, con la dirigencia y con el profesor (Omar) Sevilla por haber confiado en mí y por haberme dado la oportunidad de venir al equipo. La idea es no bajar el ritmo y seguir trabajando para que se me sigan dando las cosas.Muy buena, ya habíamos trabajado juntos en Águila. Él me conoce, sabe de mis características y desde que llegué al equipo me dijo que con él sí iba a jugar. Somos amigos, es mi entrenador, pero tenemos una amistad de años y me ayuda mucho, me da confianza.Fui yo quien le llamó al profesor Sevilla. Quería un equipo de Oriente, no quería ir a otro lugar, además porque vivo en San Miguel y estoy recién casado. Hablé con el profesor Sevilla y le pedía una oportunidad para venir al equipo. Por el momento todo va saliendo bien.Me tocaron varias lesiones y no pude jugar como hubiera querido hacerlo. No es porque no quisiera, sino porque estaba lesionado y no pude cumplirle al equipo. Es por eso que pedí salir. Todavía tenía un año de contrato, pero me pusieron transferible y es así que me vine para Pasaquina.Es una de las metas que busco, aunque el torneo está comenzando, pero sé que me tengo que esforzar y pelear con el resto de jugadores. Son varios buenos jugadores con los que tengo que luchar por quedarme con ese título. Se me están dando los goles.Somos un equipo humilde, con jugadores humildes, pero que tienen sueños. De mi parte quiero llegar a semifinales o más allá. Vamos a ir partido por partido. Es un buen grupo. El profesor Sevilla ya fue campeón con Dragón. Vamos a llegar lejos. Quiero 13 o 14 goles.Con Águila, quiero jugar contra ellos por todo lo que pasé en el equipo. Quiero anotarles por lo menos un gol, pero no lo voy a celebrar.