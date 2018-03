Isidro Gutiérrez: “El gol que le hice al Águila es mi favorito”

Isidro Gutiérrez no pierde la calma ni dentro de la cancha ni fuera de ella. En charla con EL GRÁFICO reconoció que se siente preocupado porque ya suma cuatro jornadas sin anotar, pero señaló que esa situación tampoco le quita el sueño.Sus ideales pasan más por sellar la clasificación a cuartos con Pasaquina y mantener la regularidad de ahora en adelante.La verdad estoy un poco preocupado, porque ya llevo cuatro fechas de no marcar. Pero es normal, porque me he dedicado más a defender. En los últimos partidos, con el profesor Murillo, hemos jugado con línea de tres en ataque. Eso me hace participar más en la labor de marca.Sí, con línea de tres uno como carrilero tiene que bajar a marcar un poco. Pero yo siempre trato de buscar el arco rival para buscar las oportunidades.Ahora la responsabilidad de ganar el campeonato de goleo es con dos jugadores más que están peleando. Es difícil igualarlos, pero aún quedan cinco fechas para hacerlo. El que esté más concentrado ganará en ese apartado.Estoy muy contento, porque ya tenía tres o cuatro años de no tener este rendimiento. Gracias a Dios, hoy lo he conseguido, he hecho un buen torneo hasta el momento. En estos cinco partido que faltan voy a buscar el goleo, pero si no se da, siento que he hecho un buen torneo.Claro. Es de mantenerse, no solo hacer un buen torneo y después caer nuevamente en lo mismo. Yo creo que me he mentalizado, me he puesto metas de llegar muy bien al equipo en que esté. Hoy me toca con el cuadro del Pasaquina y voy a tratar de hacer un buen torneo.Son dos compañeros que, la verdad, son muy buenos en el equipo. Han dado buenas asistencias. Uno es Daniel Luna y el otro es Kevin Sagastizado. Pero con Sagastizado he tenido mejor entendimiento.El que le hice al Águila (de tiro libre en la fecha cuatro). Es mi preferido, porque me había propuesto marcarle y lo logré. Tenía una espinita con ese equipo, aunque había hecho cosas buenas en ese equipo.La verdad, en los últimos partidos en casa hemos sido fuertes y vamos a seguir igual. Creo que en casa vamos a lograr la clasificación. Hablando de Firpo, es un equipo que ha hecho cosas buenas y creo que viene a tratar de ganar acá en Pasaquina. Pero el equipo está motivado y confío en que esos tres puntos se queden en casa.Yo creo que es importante ganar el domingo, porque estamos a siete puntos de Firpo. Si ganamos, ya lo dejamos a 10 y en las últimas cuatro fechas, sabemos que debemos tener concentración, pero creo que la clasificación la podemos lograr el domingo.