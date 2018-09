Isco y Asensio son un problema para el Real Madrid

Hablar de Isco y Asensio en la actualidad es hacer referencia a dos de los jugadores referentes de la nueva generación de la selección española. Sin embargo esto se convierte en un problema para el técnico Lopetegui en el Real Madrid

¿Por qué? Porque ambos no pueden ser titulares con los merengues. Así lo destaca el periódico Sport de España: "Es cierto que en las primeras jornadas lo ha habido, pero ahora Casemiro y Modric ya están en forma, por lo que el centro del campo no tiene ninguna vacante -Kroos es el otro fijo-. Así, el único hueco que queda en el once titular está en la delantera, para acompañar a Benzema y Bale."

Las soluciones son pocas puesto que es difícil que Isco y Asensio coincidan y será repetitivo en la temporada ver a uno en el banquillo. Incluso ha sido evidente que cuando sale uno entra el otro.

"Puede que las rotaciones permitan a ambos coincidir en el once, pero en partidos importantes no se rota y ahí, Isco o Asensio deberán sentarse en el banquillo, algo que tanto para ellos como para cualquier aficionado será muy difícil de entender viendo su estado de gracia", cierra el rotativo.

¿Hay cupo para ambos?