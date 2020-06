Isco, a escena ante el Valencia

El Real Madrid recibe al Valencia en su nueva casa, el estadio Alfredo Di Stéfano, con la presión de verse obligado a ganar tras conocer el triunfo del Barcelona para mantener en dos puntos la pelea por el título liguero, con Zinedine Zidane y Albert Celades metiendo cambios en sus equipos en un partido al que asoma Isco Alarcón pidiendo protagonismo.



El Real Madrid encara uno de los exámenes más complicados de lo que le resta de curso, obligado a ganar para no ver escaparse al Barcelona y con necesidad de mejorar el fútbol mostrado ante el Eibar en el regreso de la competición después de tres meses de parón. La pegada de la primera parte, con tres goles en cinco llegadas, provocó que regulase en exceso en la segunda y acabase dejándose llevar.



El enfado de Zinedine Zidane exige una reacción inmediata, especialmente a los jugadores de refresco que entran desde el banquillo con un papel importante. No lo tuvieron Gareth Bale y Vinicius, que dejaron escapar su oportunidad y no parece que vayan a ser titulares frente al Valencia. Lo serán con seguridad Fede Valverde en el centro del campo e Isco Alarcón en el enganche, con un ataque donde el técnico francés debe medir el desgaste de Eden Hazard.



La opción de un tridente repleto de calidad que protagonice conexiones de escuela como el que formarían Isco, Hazard y Benzema toma cuerpo según decae la figura de Bale, ahora con molestias en su espalda pero presente en la convocatoria. Ante el Eibar le pasó por la derecha Rodrygo, con Lucas Vázquez lesionado y Marco Asensio pidiendo ya minutos tras recuperarse de la lesión de rodilla que le tuvo todo el curso en el dique seco.



Serán también baja para la cita que cierra la jornada Mariano Díaz, Luka Jovic y Nacho Fernández. Zidane no tendrá que hacer experimentos en el lateral derecho, en el que cuenta con Dani Carvajal ya recuperado de la torcedura de tobillo que obligó a su sustitución en el descanso frente al Eibar, y en la banda izquierda se perfila Ferland Mendy como titular para el descanso de Marcelo.



El Valencia llegará a esta cita con poco margen de error en su búsqueda de la Liga de Campeones tras la notable decepción que supuso en el equipo y en su entorno el empate cosechado ante el Levante en el derbi del pasado viernes, con el que reanudó la competición y en el que el gol de Rodrigo Moreno a falta de un par de minutos ante un rival con diez jugadores le hizo sentirse ganador.



Pero el penalti cometido por Mouctar Diakhaby sobre Rubén Vezo, transformado por Gonzalo Melero, además de dejarle sin dos puntos reabrió el debate sobre el central francés, que ya cometió varios errores en los últimos partidos antes del parón que el técnico Albert Celades recordó en la sala de prensa.



Con Ezequiel Garay de baja de larga duración y la de Gabriel Paulista, una de las grandes incógnitas es saber la composición de la defensa. El canterano Hugo Guillamón cumplió con creces al lado de Diakhaby, mientras que el joven defensa francés tuvo, de nuevo, una mala y determinante actuación.



La única buena noticia para el Valencia además del debut de Hugo Guillamón como titular en esa primera jornada tras el parón fue que también pincharon los equipos que le precedían en la clasificación y que la cuarta plaza la sigue teniendo a cuatro puntos. Eso sí, queda una jornada menos y tanto el Villarreal como el Granada le acechan por detrás.



La posibilidad de contar con Geoffrey Kondogbia en el centro del campo, tras cumplir su sanción, abre la opción de que el técnico retrase a Francis Coquelin a la posición de central, en la que ya ha demostrado que puede rendir. Más allá del centro de la zaga, se espera que Celades introduzca algunos cambios en el once ante la acumulación de partidos que tiene por delante el equipo.



Jugadores como Daniel Wass en el lateral derecho, Kevin Gameiro o Ferran Torres podrían entrar en el once y también Jaume Costa si se mantienen las molestias de José Luis Gayà.