Isco: “Quizá hubo algún contacto con el Barça”

El mediocampista español del Real Madrid Isco aseguró este viernes que nunca consideró los contactos hechos por el Barcelona para tantear su fichaje.

"A lo mejor hubo algún contacto con el Barça, pero nunca lo escuché", afirmó Isco, en la rueda de prensa tras su renovación con el equipo blanco hasta 2022.

"Mi intención era triunfar aquí, en el equipo que más apostó por mí", añadió el internacional español.

Tras varios meses de especulaciones sobre su futuro en el club blanco y de algunos desencuentros con Zinedine Zidane, el técnico, en el final de la pasada temporada, el Real Madrid anunció el jueves la ampliación de contrato de Isco por cinco temporadas más y un aumento de su cláusula de rescisión hasta los 700 millones de euros (838 millones de dólares).

"Desde mi primer día, he pasado momentos malos, pero eso hace que saboree mejor los momentos bonitos que hemos vivido", confesó el mediocampista español, que no siempre contó con la confianza de Zidane para salir en su once titular.

"No me arrepiento de nada. He ganado tres Champions, es prácticamente histórico, y me quedo con el hambre que sigue teniendo el equipo", añadió Isco.

El internacional español, que compareció ante los medios trajeado y acompañado del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aludió a la "paciencia" que tuvo para esperar su momento y demostrar sus cualidades, también potenciada por Zidane, como reconoció.

"He crecido como futbolista, he mejorado: ahora tengo más gol porque juego más cerca del área y en eso ha sido muy importante Zidane, que me ha puesto ahí", asumió Isco.

"He tenido la paciencia de saber esperar cuando no tenía las oportunidades que quería, pero siempre tuve claro que mi idea era triunfar en el Madrid y espero que siga siendo así", concluyó.