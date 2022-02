Isaac Portillo: “Platense demostró el torneo pasado que no es un rival fácil”

Isaac Portillo, jugador de Alianza habló en la previa del choque entre la escuadra capitalina y el equipo viroleño por la fecha 7 del Clausura.

Hay que mencionar que, el domingo será la reedición de la última final que disputaron elefantes y gallos el pasado 19 de diciembre que terminó con la decimosexta corona para los capitalinos.

“Platense no es un equipo fácil, nos dimos cuenta en el torneo pasado cómo llegó hasta la final. Va a ser importante estar concentrados y realizar nuestro trabajo el día domingo", comentó Portillo.

A pesar de que el equipo de Guillermo Rivera no ha ganado todavía en el actual certamen, el plantel de Alianza no se fía del momento de los viroleños y respetarán al rival en la cancha.

“El hecho de que ellos no hayan ganado todavía no significa que será fácil para nosotros. Tenemos que salir concentrados para no cometer errores y llevarnos la victoria”, explicó el ‘Clavito’.

Cabe destacar que, en el presente torneo, el jugador Isaac Portillo no ha gozado de la titularidad en Alianza por su convocatoria in extremis a selección nacional y la competencia poblada en el mediocampo albo. Sobre este tema, el contención de los albos mencionó lo siguiente: “Desde hace algunos años se viene con esa competencia por los jugadores que están en la posición. La clave de todo esto es el trabajo, lo importante es estar ahí cuando el equipo te necesita. Yo siempre he tenido esa mentalidad”.

Con la última victoria de Alianza ante Santa Tecla en la pasado jornada, los capitalinos sumaron siete puntos y se ubicaron quintos en la tabla a siete unidades del líder Águila. El plantel albo sabe que no puede dejar pasar la oportunidad de sumar tres unidades para escalar más en la tabla general.

Hay que resaltar que a pesar de que Alianza ganó en Las Delicias, sigue demostrando momentos flojos en la parte defensiva encajando varios goles, algo que está tratando de corregir todo el equipo para los siguientes encuentros.

“El partido será bonito porque nosotros estamos obligados a sumar para volver a los puestos de arriba. Sabemos que tenemos que corregir algunos errores que estamos cometiendo en la parte baja”, agregó el mediocampista de Alianza.