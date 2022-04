Isaac Esquivel, la llave del gol en la selección sub-19

Isaac Esquivel es el subcapitán de la selección sub-19 de El Salvador. Con su dominio en la cancha, su visión de juego y su olfato goleador lidera a sus compañeros de equipo en los partidos.

El delantero de 19 años milita actualmente en el Marte Soyapango, equipo de la segunda división del país, y ya cuenta con una gran experiencia en las selecciones juveniles, incluyendo el subcampeonato en la Dallas Cup, torneo en el que marcó el 4-0 ante Tigres en la fase de grupos.

Para Esquivel, el representar al país a nivel internacional es una de los más grandes orgullos que puede tener un futbolista en su carrera.

"Es muy lindo ser seleccionado nacional, es una de las alegrías que uno tiene como futbolista y una de las vitrinas que uno tiene. Ahora que estamos acá hay que aprovechar la oportunidad", comentó.

Esquivel asegura que fue gracias al apoyo de su familia que se convirtió en futbolista.

"Mi padre desde pequeño insistió en jugar conmigo y gracias a Dios puedo estar haciendo lo que me gusta", indicó.

El atacante comentó que el estar en la selección nacional le ha enseñado a amar el fútbol, afirmando que no puede vivir sin practicar esta disciplina.

"He aprendido bastantes cosas, he aprendido a amar al deporte. El fútbol para mí es como la vida, no puedo vivir sin el fútbol la verdad", declaró.

El atacante lleva un gol y una asistencia en el torneo FIFA Forward UNCAF 2022, y espera poder levantar el título del certamen.

"Mi meta a largo plazo es jugar afuera y a corto plazo es quedar campeón en este torneo y dejar en un buen lugar al país", concluyó.