Irving Valdez revela las razones por las que salió del Águila

El delantero nacional Irving Valdez confirmó a EL GRÁFICO que logró un acuerdo con la dirigencia del Águila para finiquitar su contrato con el plantel emplumado. Al atacante aún le quedaba un año de relación con el equipo, pero prefirio dar un paso al costado luego de que toda la semana pasada no lo dejaron entrenar con el plantel principal.

De acuerdo con el atacante, el acuerdo lo selló con el presidente corporativo del Águila, Pedro Fausto Arieta Vega.

"El sábado finiquité con Aguila. Ahora soy agente libre. Desde que me pusieron transferible yo fui sincero ante los directivos y les dije que a préstamo no me iba. Si ya no me querían en el equipo, es porque ya no me necesitaban. Pedí que se me cancelaran mi año de contrato y se me negó. Entonces, el trato que hubo es que me daban mi finiquito si yo no pedía nada de dinero y no ponía demanda al equipo. No deseaba seguir ligado a una institución que no me quería", apuntó el atacante, en plática con este medio.

Valdez aseguró que se va tranquilo del equipo emplumado en el que jugó desde 2014. "Siempre di el por ciento cuando me tocó. Siempre la tuve difícil, porque en mi posición siempre llegaban extranjeros. Gracias a Dios siempre hice un buen trabajo dentro y fuera de la cancha", apuntó el ahora exjugador del Águila.

De parte de la dirigencia del Águila fue el actual presidente, Pedro Arieta Iglesias, quien habló del caso. Dijo que le ofreció al atacante envairlo a préstamo por seis meses a otro equipo de primera, para que luego volviera a las filas del conjunto migueleño y concluyeta su periodo de contrato.

"Hubo interés de tres equipos. Han preguntado por Irving", dijo el dirigente. Pero eso no fue aceptado por el delantero nacional.