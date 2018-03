Irving Valdez no puede entrenar con Águila por órdenes de la directiva

Desde este martes, el delantero nacional Irving Valdez quedó al margen de las prácticas del Águila, pese a que aún tiene contrato con esa representación.De acuerdo con el técnico del equipo emplumado, Jorge Casanova, el jugador está fuera de las prácticas debido a una decisión de la dirigencia."Yo ya había hablado con Valdez de cuál era su situación. Como no surgió nada (oferta de otro equipo), iba a empezar a entrenar con nosotros. Pero es un tema de la directiva de que él por ahora no pueda entrenar. Tiene que arreglar esa situación. Es un tema que él tiene que definirlo con el presidente", apuntó Casanova.El timonel del Águila indicó que el delantero fue puesto en lista de transferibles en un inicio, pero el charrúa dijo que luego de eso Valdez habló con él. "Yo le dije que iba a tener pocos minutos, porque vienen jugadores nuevos. Por eso le dije que en la parte nuestra fuimos claros. Pero ahora surgió este inconveniente. Ahora tiene que estar al margen por un tema de directiva", apuntó el estratega de la representación migueleña.Por su parte, el jugador aseguró que en las próximas horas espera reunirse con la dirigencia emplumada para encontrar una salida al tema."Yo había solucionado mi problema con la dirigencia, pero desde el martes me dijeron que dieron la orden de que no puedo entrenar. Estoy intentando solucionar ese detalle administrativo que tengo. Ojalá lo solucione esta semana", indicó el atacante.De acuerdo con el jugador, habría sido el presidente del Águila, Pedro Arieta, quien dio la orden para que ya no pudiese entrenar más con el equipo naranja y negro."Él se lo comunicó al profesor Casanova y me lo hizo saber. Espero solucionar esto esta semana. Me queda un año de contrato", apuntó el atacante.Por el lado dirigencial el único que habló fue Óscar Cruz, gerente administrativo. Se limitó a decir que este viernes podría quedar claro el futuro del jugador.