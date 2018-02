Irvin Herrera espera dar su cuota goleadora al FAS

Irvin Hererra dijo que se siente bien con el apoyo de William Maldonado, Juan Aimar y Guillermo Stradella, desde el medio campo. Indicó que ya sabe qué es jugar como único atacante. Así lo hizo en la selección, sobre todo en la Copa Oro de 2015.

Herrera ya marcó con la camisa de FAS y ahora busca más tantos para conseguir la meta personal de ser campeón con el equipo asociado. Eligió jugar en las filas del equipo santaneco luego de descartar ofertas de Dragón, Chalatenango, Sonsonate y Santa Tecla.

¿Cómo vivió el primer gol con FAS ante Santa Tecla, el domingo anterior, por la fecha 4 del Clausura?

Me sentí muy contento ya que me había perdido los primeros partidos del torneo. Tenía muchas ganas de anotar mi primer gol para agarrar más confianza y aportar al equipo. Contra Chalatenango, tuve oportunidades, pero no pude anotar. Sabía que al jugar en casa iba ser importantes aprovechar las que me iban a quedar y gracias a Dios una de esas entró al arco del rival.

¿Se siente bien como único atacante puro en el sistema del técnico Cristiam Álvarez?

Pues para mí no ha sido un problema adaptarme a eso. Porque desde que jugué con Santa Tecla (2014-2015) y llegué a la selección, me acostumbré a jugar con un delantero. Se me hizo difícil en Saint Louis (tercera categoría de Estados Unidos, 2016) porque no teníamos volantes con mucha llegada. Ahora en FAS, es más fácil porque a pesar del planteamiento con un delantero, tenemos volantes que van hacia arriba y me acompañan bien en el ataque.

¿Qué es lo que pretende de su aporte el técnico Álvarez en FAS?

Bueno, una de las razones por la cuales me trajeron es por la falta de gol y quería reforzar la delantera. Yo solo espero en Dios poder ayudar al equipo con muchos más goles. Siempre me gusta platicar con los profesores y preguntar qué debo hacer mejor. Lo más importante dentro de la cancha será la química que puedo llegar a tener con el equipo, porque de nada servirían mis movimientos, sin un entendimiento futbolístico con el equipo.

¿No le ha costado llevarse bien en la cancha con los hombres de apoyo del mediocampo, Guillermo Stradella, Juan Aimar y William Maldonado?

La verdad es que no. Desde el primer partido que jugamos juntos, tuvimos buenas combinaciones. Con Maldonado nos entendemos desde que jugábamos juntos en Santa Tecla. Solo falta que esa química se fortalezca día a día.

FAS tiene ahora nueve años sin corona. ¿Se ha hablado de esto en el grupo para acabar con esa sequía?

Como te dije antes, una de las razones por la cuales el equipo se reforzó es por eso, para lograr esa corona que desde hace tiempo no ganan. De mi parte, pues, daré todo de mi esfuerzo en cada partido y ayudar en todo lo que pueda. Así como el equipo tiene sus metas, yo también tengo las mías. Una de esas es quedar campeón con FAS.



¿No le costó volver a tomar su nivel de juego, luego de pasar esa lesión que lo marginó de juegos con Cosmos y selección mayor?

Esa lesión fue la peor que he tenido en mi carrera. Me costó mucho salir de eso física y sicológicamente. Jugué 45 minutos desde junio del 2017 hasta mi debut con FAS, hace una semana. Fue muy difícil porque hubo dos veces en las que ya me sentía bien y volví a recaer. Ahora ya me siento al 100%. Sigo fortaleciendo esa área de mi lesión para ser más fuerte. Ahorita ya siento como que nunca tuve nada.

FAS fue la única oferta que le salió antes de llegar a las filas tigrillas?

No, también hubo interés de Dragón, Sonsonate, Chalatenango y Santa Tecla