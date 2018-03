Irvin Herrera entró al equipo ideal de la NASL

El delantero salvadoreno Irvin Herrera tuvo una buena semana con su equipo, el Cosmos de Nueva York, al marcar un gol en el partido contra Carolina del Norte, en la fecha 11 de la North American Soccer League (NASL).

Irvin Herrera, seleccionado nacional y jugador del Cosmos de Nueva York, está en el equipo ideal de la semana 12 de la NASL. Del equipo neoyorquino además de Herrera aparece en el listado el defensor Ayoze.

Según la NASL, ambos jugadores fueron cruciales en el empate 2-2 del Cosmos contra Carolina del Norte, en un emocionante partido del sábado en MCU Park, en Brooklyn.



