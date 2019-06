Irvin Herrera afirma que viaja a Tailandia para "empezar de cero"

El delantero Irvin Herrera reinició la máquina con su llegada al balompié de Tailandia, en específico al Sukhothai, exequipo de su paisano Nelson Bonilla, quien le ayudó a abrir esta puerta en Asia. Cree que Bonilla ha ganado un crédito en el balompié de esa nación.

Después de que las cosas no fueran como él lo esperaba en Alianza y FAS, Herrera busca reivindicaciones desde lo futbolístico.

Cuando pensaba en su futuro, Irvin recibió una llamada de su agente para irse a Tailandia. Llega a un equipo en el que encontrará un grupo base, pero el atacante, que firmó contrato por seis meses con los murciélagos, confía en que puede ganarse un puesto. Desde Tailandia, habló con Deportes Grupo LPG.



Sobre su llegada al fútbol de Tailandia afirma lo siguiente:

Creo que cuando un jugador pasa por un bache, llegar a otros aires podría ser bueno. Es como empezar de nuevo. El último año no fue el mejor para mí. Esta es una bonita oportunidad para recuperar mi nivel futbolístico y volver a ese nivel que tuve en Santa Tecla y Saint Louis. Me ha gustado llegar acá.

¿Cómo se dio la oportunidad para esté ahora en Tailandia?

De repente. Yo estaba pensando en qué iba a hacer, en dónde iba a jugar. Pensaba si me iba a quedar en El Salvador o me iba a ir a Saint Louis. De repente, mi representante me habló para decirme que tenía una propuesta de Tailandia, de Sukhothai, en específico, y me la hizo llegar y me gustó. Fue Nelson Bonilla quien me llamó y me dijo que estaban interesados en mí.

¿Bonilla le abrió esta puerta?

Sí. Lo que él ha hecho en este país es bastante importante. Se dan cuenta cuenta del nivel que él ha mostrado en esta liga y ya buscan a otros jugadores, especialmente a nosotros los delanteros. Le ha abierto las puertas a muchos jugadores salvadoreños que tienen la capacidad de venir acá. Eso ayudaría bastante a la selección, a que tenga un buen nivel.