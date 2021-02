Irvin Herrera: "Tenía ese pleito con el gol"

El Güiri Güiri al Aire comenzó la semana con el análisis de la jornada inaugural del Clausura 2021 salvadoreño y en ese marco hubo enlace con Irvin Herrera, jugador del Santa Tecla luego de su regreso al fútbol salvadoreño.

Herrera estuvo en el Guastatoya guatemalteco y no jugó el torneo pasado.

"Estuve en cuarentena acá y tuve una situación porque mi esposa dio positivo, pero sin síntomas y tuvimos que quedarnos más tiempo y traté de ponerme activo otra vez", dijo Herrera a los panelistas.

Herrera debutó con dos goles ante Alianza en el Clausura 2021, aunque su equipo perdió por 2-3, pero hay buenas sensaciones.

El torneo anterior Irvin no jugó y optó por viajar a Estados Unidos para jugar allá y mantener la condición física y el ritmo.

"Es lo que la mayoría hace cuando no están activos y tuve que viajar a Estados Unidos, tengo amigos de un equipo de cuarta y tercera división y estuve entrenando con ellos para mantenerme". expresó el delantero de 29 años.

"Yo sentí un feeling que dije esto es lo mío, esto es lo que yo extrañaba. El sábado hubo una sensación muy bonita por volver a jugar un partido bonito, contra Alianza y me sentí con mucha confianza y se me dieron la oportunidad. Cuando estuve en Guastatoya no pude anotar y tenía ese pleito con el gol y contento por haberme encontrado con el gol y espero que sean los primeros de muchos más", dijo el futbolista.

Irvin Herrera respondió a Sergio Gallardo que felicitó a sus compañeros del Guastatoya, campeones del fútbol guatemalteco tras ganarle al Municipal de Jaime Alas y el portero uruguayo Rafa García.

"Si etiqueté a varios y todavía estoy en contacto con muchos de ellos, los felicité y me hice muy cercano a uno con quienes viví cerca. Muy contento po ellos", dijo.

Sobre el ritmo de juego mostrado en ese partido explicó que fue debido a "La ansiedad de poder volver al fútbol otra vez, de mi parte estaba muy ansioso...Una sensación muy bonita volver a anotar. También la rivalidad que se trae Alianza y Santa Tecla".

Rodrigo Arias destacó el partido Alianza contra Santa Tecla que ganaron los albos por 3-2 en el Cuscatlán.

"Me quedo con el partido Alianza contra Santa Tecla, buenísimo partido con cinco goles pero hubo otros cinco que no se marcaron, arqueros, atajadas y oportunidades perdidas de los delanteros, alguna polémica y creo que el Clausura inició muy pero muy bien". comentó Arias.

Villalta también coincidió con Arias sobre el Alianza-Tecla. "Adelante tiene un montón de recursos y que golazo el de Michell Mercado. Muy bueno lo de Alianza".

Cristian Villalta dijo que si bien hubo un partido sin goles, Once Deportivo contra Sonsonate, avaló el ritmo del juego. "El ritmo no pareció que no quedó a desmerecer tanto el encuentro. Un Sonsonate distinto que parece que ha bebido aguas más defensivas a partir de la filosofía de su nuevo entrenador el señor Fabio Castroman".

"El Alianza ya sabemos lo que tiene y explotó otra vez esos rasgos y esas características", recalcó Villalta. Sergio Gallardo pidió que hay que apuntar el resurgimiento de Santa Tecla. "Yo no lo esperaba ver tan machón, tan matón"

Para Villalta, el equipo tecleño fichó muy bien. "Le faltan algunos aspectos de funcionamiento y me quedó a deber un poquito el Mago Olivera, impreciso en algunas acciones".

FÚTBOL PLAYA

En el último enlace del programa, los panelistas charlaron con Rudis González Gallo, técnico de la selección de fútbol playa quien reveló que ya hay fecha para el Premundial pero no hay sede para el torneo eliminatorio.

"Hoy vamos a hacer el primero de los dos juegos contra Costa Rica...Ya tenemos cuatro semanas de estar trabajando. Ya tenemos fecha para el Premundial pero no se sabe el lugar", dijo el entrenador desde la Costa del Sol.

La azul palyera tendrá el segundo fogueo ante los ticas eset martes en el mismo escenario

"Nosotros seguimos trabajando y con el objetivo bien claro de agarrar un boleto", recalcó Gallo.

Sobre el Premundial, Gallo informó que está de manera tentativa para abril. "La fecha está y será del 12 al 18 de abril pero bien raro que no hay lugar. Nosotros ya tenemos cuatro semanas de estar trabajando. No se sabe dónde se jugará".

El Salvador es uno de los candidatos a ser sede del torneo que repartirá boletos al Mundial de Fútbol playa en Rusia 2021.