"Ir al Manchester City fue una de las mejores decisiones de mi vida"

El futbolista español del Manchester City David Silva ha afirmado que fichar en 2010 por los Sky Blues fue una de las mejores decisiones de su vida.

En el programa de The Premier League Show que emitirá esta noche la BBC, el jugador canario explicó que cuando estaba en el Valencia en 2010, el City empezó a llamarle y a interesarse por él, lo que facilitó su salida del club ché a final de temporada.

"El City me quería. Me estuvieron llamando desde diciembre, pidiéndome que fuera y jugara para ellos. Yo pensé: Quién me quiere? El City, así que allí es donde voy a ir", sopesó Silva, que terminó fichando por los de Manchester, entonces entrenados por Roberto Mancini, a cambio de 29 millones de euros.

Además, el centrocampista aportó razones personales para abandonar el Valencia, club en el que despuntó.

"Por entonces vivía con mis padres y ellos se estaban divorciando, así que era el mejor momento para salir de España y vivir una nueva experiencia. Se convirtió en el mejor movimiento posible", añadió.

Silva también describió como una situación "muy difícil" los últimos meses, en los que ha tenido que estar a caballo entre Manchester y España, donde se encontraba su hijo Mateo, nacido prematuramente.

"Fue muy difícil porque estuvo mucho tiempo en el hospital. No paras de pensar en ello. Además, él estaba en España, lo que quiere decir que tenía que viajar mucho y apenas podía entrenar. No dormía ni comía bien, pero afortunadamente, el equipo lo hizo muy bien y eso me ayudó", reflexionó.

"Ahora está bien y todo valió la pena. Sufrió mucho, pero está creciendo muy rápido", agregó Silva.

Respecto a su entrenador, Pep Guardiola, el jugador de 32 años lo describió como un "genio" porque "ve las cosas antes de que ocurran y eso es una gran ventaja".

El City se enfrentará este sábado al Fulham en la quinta jornada de la Premier League.