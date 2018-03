Investigan disputa entre jugadores tras derbi de Manchester

MANCHESTER, REINO UNIDO. Jugadores y cuerpo técnico de los clubes Manchester United y Manchester City participaron en una disputa cerca de los vestuarios después de su juego de la Liga Premier, lo que ha generado una investigación del máximo organismo del fútbol inglés el lunes.

Football Association buscaba declaraciones de ambos clubes sobre el incidente, que se registró inmediatamente después de la victoria del City por 2-1 en el Estadio Old Trafford el domingo.

El organismo también podría solicitar imágenes de las cámaras de seguridad del recinto. El árbitro del partido, Michael Oliver, no incluyó el incidente en su reporte posterior al encuentro.

Una persona al tanto de la situación dijo que unas 15 personas participaron en una disputa cerca del acceso a la zona de vestuarios del equipo visitante, donde se escuchaba música a todo volumen, y que el asistente de entrenador del City, Mikel Arteta, sufrió un corte en la frente. La persona no vio que hayan sido lanzados golpes.

La persona habló a condición de no ser identificada dado que no cuenta con autorización para discutir públicamente incidentes en los vestuarios. La disputa sucedió en el túnel de Old Trafford, donde se encontraban policías y personal del estadio.

Revivió recuerdos de un incidente registrado en la misma zona del Old Trafford en octubre de 2004 tras el triunfo de United por 2-0 sobre Arsenal, un resultado que puso fin a la racha del Arsenal de 49 juegos invicto en la liga.

Cesc Fábregas, quien era jugador del Arsenal en ese momento, admitió recientemente que arrojó una pizza al entonces técnico del United, Alex Ferguson, en una gresca que luego fue conocida como la "batalla del Buffet".