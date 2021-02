Invasión mexicana en el fútbol salvadoreño

El fútbol salvadoreño tendrá prácticamente una invasión de jugadores mexicanos para este Clausura 2021, donde la principal figura a seguir será Carlos "Gullit" Peña, fichaje estelar de FAS.

Y, es que durante los últimos años es más frecuente ver a jugadores aztecas en los campos del fútbol salvadoreño y en este Clausura 2021 habrá hasta siete jugadores mexicanos distribuidos en cuatro clubes.

Los jugadores de origen azteca que jugarán en este Clausura 2021 serán: Carlos Gullit Peña, en FAS; Jesús Everardo Quintero, en Chalatenango; Joel Almeida, Firpo; Alejandro Dautt, en Santa Tecla; Edgar "Tepa" Solis, Dieter Vargas, y Marvin Piñon de Once Deportivo.

Con la llegada de Peña, Quintero, Vargas y Piñon, el número de jugadores mexicanos que han jugado en la primera división de El Salvador asciende a 37. Solo en el Apertura 2020 hubo tres futbolistas de ese país: Flipe Ponce, Alejandro Dautt y Daniel Guzmán.

Arturo Albarrán, un veterano ex jugador mexicano que militó en equipos como Alianza, Águila y UES, y que incluso fue llamado para ser parte de la selección de El Salvador, explicó que uno de los motivos principales de la migración de futbolistas aztecas al balompié criollo sería supresión del Ascenso MX.

"Se veía venir porque México eliminó la liga de ascenso, que ahora se hizo liga de expansión y los equipos se redujeron a 12, entonces hubo muchos jugadores que dejaron de trabajar, me imagino que eso hizo que el jugador emigrara porque realmente los que están en liga de ascenso o en primera están cómodo allá. Ese es el punto en que el mexicano haya querido emigrar, no sólo a El Salvador, si no a Centroamérica", dijo Albarrán.

Por su parte, Joel Almeida, portero mexicano que se convirtió en un referente del histórico equipo de Santa Tecla donde consiguió cinco campeonatos con los esmeraldas (tres ligas y dos copas), opinó sobre la importancia de que sus paisanos dirijan la mirada hacia El Salvador.

"El fútbol de México creció bastante en todos los aspectos, para mí es muy motivante saber que hay varios paisanos acá, que se den cuenta que la liga de El Salvador es muy competitiva, ya se están dando cuenta porque están volteando más para acá, es un avance grande para el fútbol salvadoreño ya que ligas como la mexicana o la estadounidense miran más para acá, eso motiva mucho", aseguró Joel Almeida, uno de los referentes mexicanos en el balompié criollo.

Asimismo, el fichaje bomba de este torneo Clausura 2021, Carlos Peña de FAS, opinó al respecto de su llegada al fútbol nacional durante su presentación. El ex mundialista con la selección de México aseguró que antes de estampar su firma con los tigrillos sabía poco o nada del balompié cuscatleco.

"Es un comienzo muy importante para mí y mi carrera, espero darle mucha alegría a todo FAS y a mí mismo. Conozco muy poco de El Salvador, cuando iniciamos las pláticas nos dijeron que el fútbol en El Salvador es muy difícil, muy complicado, por eso tenemos que estar al 100% físicamente", dijo Peña.