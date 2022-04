Inter y Milan amenazan con abandonar el proyecto del nuevo San Siro

Las directivas de Inter y Milan presionaron este miércoles, de nuevo, al Ayuntamiento de la ciudad con el proyecto de construcción de un nuevo estadio para ambos equipos, cuya infraestructura quieren finalizar cuanto antes, aunque tengan que trasladarlo.

Nuevo revés para el Ayuntamiento de Milán. El pasado 29 de marzo, La Gazzetta dello Sport publicó que el proyecto -conocido como La Catedrale- para construir un nuevo estadio en el municipio estaba "estancado". Guissepe Sala, alcalde de Milán, salió a desmentir las informaciones publicadas y aseguró que ambos equipos seguían adelante con el nuevo estadio en San Siro.

Este miércoles, Paolo Scaroni, presidente del club rossonero, explicó en Radio 24 que el estadio es algo de suma importancia para ambos clubes y confirmó que valoran opciones fuera de Milán porque no pueden esperar mucho tiempo a tenerlo.

"Una de las razones por las que buscamos fuera de Milán es porque nos casaremos con el proyecto con el plazo más corto, necesitamos urgentemente un nuevo estadio", dijo.

Y es que, según el propio Scaroni, el resto de equipos de Europa ingresan el triple en términos económicos: "Los clubes con los que se encuentran el Inter y el Milán en Europa tienen tres veces más ingresos por el estadio. Si no intervenimos en las infraestructuras, es inútil esperar competir con quienes tienen ingresos mucho más altos que los nuestros".

"El estadio es un ingrediente fundamental, si no el más importante, para el éxito. Es increíble que en una ciudad como Milán no tengamos un estadio de última generación como en otras ciudades europeas. El Milan debe estar a la vanguardia, no debe mirar hacia atrás", añadió el mandatario.

Scaroni culpó, además, al Ayuntamiento de Milán de no implicarse directamente en sacar adelante el proyecto: "Lo que creo que ha faltado es que este proyecto ha seguido siendo del AC Milan y del Inter y no del Ayuntamiento de Milán. Parece que es algo sólo para los dos clubes y no es así, es un proyecto para toda la ciudad".

"Esperaba que fuéramos más rápidos, sobre todo estando en Milán. El proyecto del estadio es para todos, aficionados y no aficionados. Por desgracia, sabemos que en Italia la burocracia no suele facilitar las cosas", apuntó.

Por su parte, el director ejecutivo del Inter, Alessandro Antonello, refrendó en el mismo espacio lo que aseguró el directivo del Milan: "El objetivo principal es tener un nuevo estadio lo antes posible. Estamos evaluando más opciones".

"Cuando tengamos elementos para tomar una decisión lo haremos, las oportunidades están ahí y entonces decidiremos", sentenció el interista.

Según medios locales, la zona de San Giovanni, también en Milán, sería la opción con más fuerza para trasladar el proyecto.