Iniesta confirma que no seguirá con el Barcelona

Andrés Iniesta anunció este día que está dejando el Barcelona luego de 16 temporadas con el club repletas de trofeos. Iniesta, que cumple 34 años el 11 de mayo, dijo en una emotiva conferencia de prensa que esta temporada será la última.

A la conferencia asistieron la mayoría de sus compañeros de equipo, su familia y los ejecutivos del club. “Es una decisión muy meditada, muy valorada, muy pensada a nivel interno, conmigo mismo y a nivel familiar", dijo Iniesta, entre lágrimas. Después de recuperar la compostura, añadió que ha pasado toda su vida en el club y que no es fácil partir.

Iniesta agregó que tiene la intención de seguir jugando, pero no reveló cuál será su próximo club. Los medios de comunicación locales han publicado que podría irse a un club chino. El propio jugador recordó que siempre afirmó que nunca competiría contra su club, con lo que todas las opciones fuera de Europa están abiertas.

Dijo que cuando acabe la temporada se sabrá cuál es su elección. El futbolista se incorporó a la academia juvenil de Barcelona cuando tenía 12 años. Se convirtió en uno de los mejores jugadores en la historia del equipo, ayudándolo a ganar 31 títulos, un récord que comparte con Lionel Messi.

“Es un día muy difícil para mí, decir adiós a la que es mi casa y mi vida es muy complicado”, dijo Iniesta. “Cada vez es más complicado y más difícil, no me perdonaría vivir ninguna situación incómoda en el club que me lo ha dado todo, no me la merezco y el club tampoco”.

Después de ganar la Copa del Rey con un gol el fin de semana pasado, se espera que Iniesta consiga otro trofeo más para el club, en momentos en que el Barcelona está a punto de conquistar el título de la Liga española.

“Este club que me acogió con 12 años merece todo lo mejor de mí y en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí tanto a nivel físico como mental”, sostuvo Iniesta.

“Si hubiese imaginado una manera de acabar mi etapa aquí, sería esta, sintiéndome útil, titular, con la opción de ganar títulos y con sensaciones positivas”.