Iniesta: “Real Madrid y Juventus son justos finalistas de Champions”

BARCELONA. El mediocampista del Barcelona Andrés Iniesta consideró hoy que Real Madrid y Juventus de Turín son "justos finalistas" de la Liga de Campeones del fútbol europeo."Los dos finalistas son justos finalistas por la Champions que han hecho", afirmó Iniesta, en un acto en el Salón del Automóvil que estos días se celebra en Barcelona."Sin duda, será una final muy interesante. Es una lástima que nosotros no estemos. Cuando tú no estás, personalmente, pierde mucho interés",prosiguió el internacional español.Iniesta y sus compañeros azulgrana fueron eliminados del máximo torneo continental, precisamente, por la Juventus, en los cuartos de final.De modo que verán proclamarse campeón de Europa "al mejor", mientras luchan por revalidar su título de Liga en cerrada pugna con el Real Madrid.Con tan sólo un par de fechas para la conclusión del campeonato nacional, los dos grandes equipos españoles empatan a 84 puntos en la cima.Los blancos, no obstante, tienen pendiente de disputar un duelo aplazado frente al Celta de Vigo que podría decidir el torneo.El Barcelona, por su parte, confía en un tropiezo del Real Madrid y en el genio del argentino Lionel Messi para alzar su tercera Liga consecutiva."Lo que he visto hacer a Leo no se lo he visto hacer a nadie y creo que no lo veré; es el número uno", sentenció Iniesta."Sobre todo, por su regularidad, que es muy difícil. Lo que estamos diciendo ahora lo decíamos ya hace cinco años y eso es muy difícil", razonó el director de orquesta del Barcelona.