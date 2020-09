Iniesta: "El Barcelona es mi casa y ojalá pueda volver algún día"

El futbolista español Andrés Iniesta, actualmente en el Vissel Kobe japonés, declaró que el Barcelona es su "casa" y que "ojalá" pueda volver "algún día".



Iniesta se despidió del Barcelona en mayo de 2018 por decisión propia tras veintidós años en el club, dieciséis de ellos en el primer equipo, con el que conquistó 31 títulos.



"Mi momento ya pasó y en el futuro no lo sé. El Barcelona es mi casa, he estado muchos años y ojalá algún día pueda volver de alguna cosa que estuviese capacitado", dijo Iniesta.



"Se dan muchas vueltas y visualizar las cosas a largo plazo es difícil, pero como deseo sí digo que me gustaría", manifestó Iniesta, en declaraciones al canal canadiense OneSoccer.



Sobre su futuro más inmediato, Iniesta admitió que en Japón está "muy bien".



"La idea es estar aquí. Tengo este año y el que viene de contrato y luego no sé lo que deparará el futuro, pero la idea inicial es continuar aquí", concluyó.