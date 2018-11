Iniesta: “No me dolería que Neymar se fuera al Real Madrid"

Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona, ve el panorama complicado para un posible regreso de Neymar al equipo azulgrana y aseveró que no “le dolería” que el brasileño jugara en el Real Madrid.

Las declaraciones del excapitán del equipo culé fueron en “El Larguero” de la Cadena SER y con la franqueza de siempre no titubéo en responder sobre su excompañero en el Barça.

“No me dolería que Neymar se fuera al Real Madrid, creo que al final el Barcelona tiene una plantilla con grandísimos jugadores y en cualquier caso opta a conseguir todos los títulos en juego cada temporada”,explicó el manchego que ahora milita en el fútbol japonés con el Vissel Kobe.

Según Andrés Iniesta la puertas del Barça no están cerradas para el brasileno, epor no cree que su regreso sea algo fácil.

Después de la salida de Neymar al PSG, el Barcelona interpuso una demanda por incumplimiento de contrato y el jugador contrademandó al equipo culé por el pago completo de su prima de renovación.

“Tampoco me atrevo a decir que Neymar no vaya a volver al Barcelona. Obviamente es un jugador de talla mundial que marca diferencias, pero veo difícil que regrese. No obstante, no me gusta negar las cosas categóricamente”, comentó Iniesta.