Iniciaron los trabajos de remodelación en Las Delicias

Santa Tecla ya no puede jugar ni entrenar en el estadio Atlético Las Delicias. El domingo se despidieron de su estadio, donde se iniciaron este lunes los trabajos de remodelación. Por mes y medio, aproximadamente estará cerrado al público.



El campeón entrenó en El Cafetalón pero estará alternando en el campo de Caballería. Sus juegos de local, para lo que resta del Clausura 2019 (fase regular y partidos de postemporada) se disputarán en el estadio de la UES o el Cuscatlán.



A la espera de la confirmación oficial, los jugadores charlaron con El Gráfico sobre qué les parece este cambio obligado por el mantenimiento de su sede oficial. Todos coinciden que les beneficiará.

Ya iniciaron los trabajos en la cancha de Las Delicias���� pic.twitter.com/zuYuUhpjes — Santa Tecla FC (@santateclafc) 1 de abril de 2019



El jugador Diego Chávez mencionó que no cambiarán su estilo de juego. ''El cambio será solo la cancha, el estilo de juego va a ser el mismo. Trataremos de imponer nuestras condiciones sobre los rivales. Creemos que no nos va a afectar la superficie porque la mentalidad y las ganas son las mismas''.



El defensor Kevin Ayala opinó sobre esta realidad que afronta el club. ''Nos tenemos que adaptar como sea. La Delicias era nuestra fortaleza, difícilmente nos ganaban allí. Últimamente se dio el fenómeno de que nos costó iniciar bien como local. Pero tenemos que jugar bien en cualquier cancha, adaptarnos rápido a eso y tener la mentalidad ganadora que nos caracteriza''.



Uno de los referentes del equipo, Juan Barahona, reconoció que el césped sintético ya estaba deteriorado y urgía una pronta intervención.

''Este cambio lo veo normal, hemos sacado más puntos de visita. Pienso que el pájaro donde sea es verde y no importa si jugamos en la UES o el Cuscatlán, tenemos que seguir sumando. Es importante cambiar de sede, la cancha estaba en mal estado, no es cancha de primer nivel y necesita remodelación y se puede llevar mes y medio o el tiempo que sea necesario. Todos los equipos se nos llegaban a cerrar como sucedió con Sonsonate, Jocoro, Pasaquina y Firpo. Estamos jugando en sus áreas y no la metemos. Talvez en una cancha amplia nos puede venir mejor'', explicó.



Para el volante Rodrigo Rivera en Las Delicias había ya molestias en los jugadores. ''Lo primordial sería que juguemos en una cancha mejor que Las Delicias porque en esa cancha ya no se podía jugar, no solo se quejaban los rivales sino también nosotros porque ya se sentía mucho el golpe de la grama sintética y afecta en algunos compañeros que están paedeciendo dolor plantar. No nos va a afectar sino nos beneficiará siempre que sea una cancha en buenas condiciones y le sacaremos provecho a eso porque el equipo siempre trata de jugar bien y en una cancha en mejores condiciones favorece''.



Y Kevin Santamaría aportó que hay peores campos que Las Delicias. ''Hay peores canchas. Las Delicias ya no estaba en condiciones para poder jugar por todo, a nosotros nos lastimaba ya las piernas y rodillas pero se podía jugar. Hay peores canchas como la de Audaz y Jocoro. Es importante que arreglen esa cancha y ahora a tratar de sacar buenos resultados afuera pero nos servirá cuando regresemos para tener buen fútbol''.