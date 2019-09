Inicia la liga mayor femenina con los 12 equipos de primera división

Ellas también saben de fútbol, les apasiona y defenderán con orgullo la camiseta de los 12 equipos de la Primera División Profesional. Después de 8 torneos, la Federación Salvadoreña de Fútbol delegó a la LMF la organización del Campeonato Mayor de Fútbol Femenino como cumpliento de la licencia de clubes local y regional para que participen en competiciones oficiales.

En el Clausura 2019 ya estaban activos Alianza Women, Santa Tecla, AD Chalatenango, Sonsonate FC, FAS - ASDEFUF y Municipal Limeño. Seis equipos más se sumaron para tener una Liga de Primera: CD Águila, 11 Deportivo, Independiente, El Vencedor, Jocoro e Isidro Metapán.

El formato de competencia está diseñado así: se han conformado dos grupos de seis equipos, con la zona centro occidente / centro y la zona centro / oriente. La fase regular se jugará con 10 jornadas, cinco por vuelta del 21 de septiembre al 24 de noviembre.

Clasificarán cuatro por grupo a la fase de cuartos de final, con partidos de ida y vuelta (27 de noviembre al 1o. de diciembre); las semifinales también se jugarán a visita recíproca (4 - 8 de diciembre) y la final se jugará el 15 de diciembre (sede por definir).

Este sábado comienza el Torneo Apertura 2019 en esta división con 4 partidos: 11 Deportivo - Sonsonate en el estadio Arturo J. Salman, Atiquizaya (2:00 p.m.); Municipal Limeño - Independiente en el estadio Ramón Flores Berríos (3:00 p.m.); Jocoro - El Vencedor en el Polideportivo Tierra de Fuego, Morazán (3:30 p.m.); e Isidro Metapán - FAS en el estadio Jorge Suárez (3:45 p.m.).

Para el domingo está un partido, Santa Tecla - AD Chalatenango en el estadio Las Delicias (11:00 a.m.). En tanto, el encuentro entre Alianza Women - CD Águila está pendiente de programación porque ''las albitas'' están participando en el Torneo Interclubes de Uncaf en Managua, Nicaragua. Ese encuentro se jugará en la Cancha 1 de la Fesfut en San Salvador.

A LA CAZA DE LAS TIGRILLAS

CD FAS es el vigente campeón en esta Liga. El pasado 16 de julio vencieron por goleada 7-1 a Municipal Limeño en la final, conquistando su primer campeonato. El mérito de ese equipo fue haber eliminado a Alianza Women en semifinales, un rival que era favorito para ganar un hipotético tetracampeonato y porque llegó invicto a semifinales. Las tigrillas se cruzaron en su camino y allanaron el sendero.

Ese equipo santaneco tiene en su plantilla jugadoras a tomar en cuenta: Sandra Cortez, Yaquelin Jovel, Tatiana Terezón, Alisson Crespin y Zulia Menjívar.

Otro equipo que promete ser protagonista es Alianza Women que cuenta con figuras como Alejandra Herrera, Liliana Payés, Brenda Cerén y Priscila Ortiz.

Del último torneo, en cuanto a premios individuales, Alejandra Herrera fue la máxima anotadora de fase regular (12 goles) y por segundo torneo consecutivo la portero menos vencida fue Iris Mendoza de Municipal Limeño.

HISTORIA

El Torneo Femenino comenzó en el Clausura 2016 con un Nivel Sub 20, participando 12 equipos y con un total de 237 jugadoras. El primer campeón fue F.C. Opico. Los otros equipos pioneros de la Liga fueron C.D. Legends. CD Luis Ángel Firpo, Escuela Municipal Santa Tecla y las ADFA Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán. Cabañas, San Miguel, Morazán, La Paz y San Vicente.

En el Apertura 2016 el número de futbolistas mujeres se amplió a 269, siempre en Categoría Sub 20. ADFA Ahuachapán ganó esa segunda edición y desde entonce ningún otro equipo de la liga aficionado alcanzó ese título.

Para el Clausura 2017 cambió la Liga y se llamó Torneo Sub 23. CD Legends venció a Alianza Women en la final y se convirtió en el primer equipo en ganar el torneo de forma invita. En esta edición apareció por primera vez CD Águila. También se inauguró el Torneo Sub 17, comenzando la dinastía de CD Legends que prolongaría hasta un pentacampeonato en junio. Fue histórica la participación de 567 jugadoras (308 en Sub 23 y 259 en Sub 17).

Para el Apertura 2017, Alianza Women comenzaría un ciclo ganador en la Categoría Sub 23. Ganó invicto ese campeonato a CD Legends, al que derrotaría en las siguientes otras dos ediciones. El Clausura 2018 fue el último torneo registrado en la Fesfut en el Nivel Sub 23.

La Categoría Mayor, como se conoce actualmente, entró en vigencia desde el Torneo Apertura 2018. Alianza Women ganó por segunda ocasión un campeonato invicto. En esta ocasión se dejó libre la edad de las participantes, permitiéndose la inscripción de una jugadora extranjera. Acá aparecieron los equipos CD FAS - ASDEFUF, Sonsonate FC, AD Chalatenango y Municipal Limeño. El formato se mantuvo para el Clausura 2019 pero el número de equipos bajó de 13 a 11 participantes.