Inicia la dupla de Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos

Mauricio Cienfuegos inicia una nueva etapa en la selección nacional, quizás la más importante en su carrera porque tendrá la función de ser el auxiliar técnico del staff a cargo de Hugo Pérez para esta eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El objetivo es claro: Cienfuegos y Pérez confían en juntar sus conocimientos para lograr clasificar al próximo mundial y no hay ningún objetivo mayor más que esté a corto plazo.

“Chencho” fue presentado por el presidente del Comité de Regularización, Humberto Sánez, y asumirá el cargo con contrato hasta diciembre de 2025.

Al mediodía, el ex seleccionado nacional se presentó junto a Hugo Pérez para iniciar un nuevo ciclo en el país, tras más de una década fuera y alejado del fútbol salvadoreño.

En sus primeras declaraciones, Cienfuegos agradeció la oportunidad consciente de la responsabilidad que tiene ahora para lograr el boleto al Mundial que tendrá como sede Estados Unidos, Canadá y México, lo que abre más posibilidades de boleto para la azul y blanco.

“Gracias a Hugo porque no me imaginaba que él me llamaría a estas alturas de mi vida. Desde que me retiré me preparé y ya son 19 años. Ya estaba tirando la toalla y no pensé que llegaría esta oportunidad”, dijo sobre su regreso al país en el que residirá en este período frente a la selección de El Salvador.

“Chencho” también comentó que “es primera vez que me invitan seriamente a formar parte como técnico. Ha sido una sorpresa y Hugo me pidió que fuera su asistente. Hablamos sobre cosas que me interesaban del fútbol nacional y nos apasiona el fútbol de la misma manera. Al final le dije que voy con él a muerte porque es una oportunidad grande para ir al Mundial”, agregó.

Por su parte Hugo Pérez comentó que “traemos a una gran persona a nuestro equipo y como salvadoreño viviendo en Estados Unidos, Mauricio es una de las personas más importantes que llegó a jugar a la MLS. Es un orgullo poder trabajar con él

“Necesitamos gente como él y es un referente para nuestros jugadores. Le doy las gracias por sumarlo a este proyecto”, dijo el técnico de la azul y blanco que suma un nuevo integrante al cuerpo técnico.