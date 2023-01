Inicia el Clausura 2023

Inicia un año y otro torneo para el fútbol profesional de El Salvador con la vuelta a la competencia del Clausura 2023 en el que FAS parte como defensor del título con varios contrincantes tratando de arrebatarle la corona.



El cuadro santaneco intentará lo que un selecto grupo de equipos ha conseguido en las últimas décadas y es alzar un bicampeonato. Para ello, siempre bajo el mando del ecuatoriano Octavio Zambrano, FAS se reforzó hasta los dientes para defender su corona.



No es el único equipo que movió fichas. Alianza y Águila le siguen de cerca, ansiosos por dejar al tigre sin el título y con cambios significativos en sus planteles para dar pelea en este campeonato.



Lo de Alianza es más detallado. El cuadro capitalino no solo se reforzó con jugadores sudamericanos sino que también trajo al entrenador cafetero Eduardo Lara para tomar las riendas del nuevo proyecto paquidermo.



Con Lara, Hugo Palacios, volante ofensivo, y el defensor Camilo Mancilla se unen a un equipo que ha pasado por una renovación en su cuerpo técnico y cuya principal apuesta es poner a tono a sus principales jugadores para pelear por el título.



Rodolfo Zelaya podría tener uno de sus mejores torneos. El veterano delantero de Alianza ha mostrado una de sus mejores versiones en lo físico. Se nota y el trabajo de las últimas semanas le ha permitido al ariete albo iniciar en su mejor condición.



Águila tampoco se descuidó. Con Darwin Cerén como principal movimiento en el mediocampo, al internacional con El Salvador se le une a las altas del meta Víctor García, Melvin Cartagena, Juan Barahona Bryan Paz y los extranjeros Francisco Aman, Flavio Scarone y Carlos Pimienta.



CAMPEÓN REFORZADO

FAS tampoco ha querido bajar los brazos en el tema de refuerzos. El vigente campeón sumó a los nacionales Jairo Martínez, Kevin Reyes y Cristian Gil. Casi sobre el cierre se sumó Lizandro Claros para rearmar la defensa.



A esos nombres también llegaron extranjeros con amplio cartel: Rolando Blackburn de Panamá, Wilson Gómez y Luis Madrigal son algunos de los jugadores nuevos en el equipo santaneco.



Mientras que el resto de equipos también intentará dar un golpe sobre la mesa, competir y llegar a la pelea final por el título. Platense, Santa Tecla y Atlético Marte también han juntado piezas para mejorar su plantilla, mientras que otros generan dudas en la lucha por no descender.



¿A segunda?

Firpo es último y Chalatenango penúltimo. Los pamperos tienen diez puntos en la acumulada y los norteños están dos puntos por encima sin la suficiente solvencia, de momento, para alejarse. Muy de cerca el Once Deportivo se ubica a cuatro puntos del último lugar.



Pero tanto los usulutecos como chalatecos, con movimientos más discretos en el mercado de piernas, tendrán que sumar pronto y alejarse cuanto antes del fondo de la tabla. Los pamperos saben lo que eso significa porque ya lo sufrieron en su pasado reciente, mientras que los chalatecos, también conscientes del descenso, tratarán de evitar con sus nuevos jugadores, irse de nuevo a la segunda división.



El Clausura 2023, con el descenso como principal plato y la defensa de la corona tigrilla como postre, buscará poner de nuevo la competencia de la primera división del fútbol salvadoreño.